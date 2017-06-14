Trabzonspor'da istifa

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan İlarslan, istifa ettiğini açıkladı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan İlarslan, istifa ettiğini açıkladı.

Orhan İlarslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, istifa dilekçesini noter kanalıyla kulübe gönderdiğini belirterek, "Daha önce Genel Saymanlık görevimden istifa etmiştim. Görüş ayrılıklarım ve içime sinmeyen ve anlayışımla örtüşmeyen konular oldu. Bu kararımı daha önce vermiştim ama sezonun bitmesini bekledim. Daha sonra Çaykur Rizespor ile yaşanan gelişmeler olunca bekledim. Bugün de bu kararımı kamuoyu ile paylaştım. İnşallah Trabzonspor için her şey daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin / İHA)