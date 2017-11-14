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Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
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Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında sahasında Galatasaray Odeobank'ı konuk edecek olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında sahasında Galatasaray Odeobank'ı konuk edecek olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Trabzonspor Basketbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Hayri Gür Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 15.15'te başlayacak olan müsabakaya hazırlanan bordo-mavili takım, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketlerinin ardından şut çalışması yapan Trabzonspor, antrenmanı taktik çalışmasıyla sürdürdü. Antrenmanın son bölümünde kondisyon yüklemesi gerçekleştiren bordo-mavili takım, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
(Gökmen Şahin/İHA)
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