Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Trabzonspor'da bir ilki yaşayacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Trabzonspor'da bir ilki yaşayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Yanal, Bursaspor maçını tamamlamasıyla birlikte ilk kez Trabzonspor'u bir sezon çalıştırmış olacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Yanal, Bursaspor maçını tamamlamasıyla birlikte ilk kez Trabzonspor'u bir sezon çalıştırmış olacak.
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bir ilk daha yaşayacak. Takımın teknik patronu Ersun Yanal, Bursaspor maçını tamamlamasıyla birlikte 3. kez geldiği Trabzonspor'da bir sezonu tamamlamış olacak.
Trabzonspor ile sezon öncesi üçüncü kez anlaşan ve ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasındaki Ankaraspor (Osmanlıspor) maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal, söz konusu dönemde bordo-mavili takımın başında 24 maça çıktı. Bu dönemde 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Yanal, 36 puan toplamıştı. 2008-2009 sezonuna da Teknik Direktör Ersun Yanal ile başlayan Trabzonspor'un birlikteliği 29 hafta sürdü. Söz konusu dönemde 15 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Yanal yönetiminde 53 puan topladı.
5 yıllık bir aranın ardından 2014-15 sezonunda 10. hafta oynanan ve Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmayla takımın başına gelen Ersun Yanal, 25 maçta 13 galibiyet, 6'şar mağlubiyet ve beraberlikle sezonu tamamladı. Bordo-mavililer Yanal'ın çalıştırdığı dönemde 45 puan topladı. Sezonun bitmesiyle birlikte Ersun Yanal ile Trabzonspor'un yolları ayrıldı.

YANAL 3. DÖNEMİNDE İLK YAŞAYACAK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği 3. dönemde ise bir sezonu tamamlamaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam Bursaspor maçını tamamlamasıyla birlikte bir sezonda 34 maçta takımın başında sahaya çıkmış olacak. Yanal, bu sezon takımın başında yer aldığı 33 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik 10 mağlubiyet elde ederek 51 puana ulaştı.

BURSASPOR MAÇINI KAZANIRSA EN YÜKSEK PUANINI ELDE ETMİŞ OLACAK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin son haftasında oynanacak olan Bursaspor maçını kazanması halinde ise bordo-mavili takımı çalıştırdığı dönemlerdeki en yüksek puanına ulaşmış olacak. Ligde şu anda 51 puanı bulanan Trabzonspor, Bursaspor maçını kazanması halinde puanını 54 yapacak ve Yanal, bordo-mavili takımın başında en yüksek puanına ulaşmış olacak.
(Gökmen Şahin / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Trafikte tehlikeli şov
Park halindeki 25 aracın lastiği kesildi
Kim Mestdagh Yakın Doğu Üniversitesi'nde
Başakşehir tarih yazma peşinde
Kato Dağı eteklerinde gurur veren tablo
Doku, organ ve hücre hasarlarını onardığı tespit edildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Emeklilik yaşı değişiyor!
Emeklilik yaşı değişiyor!
Abdullah Avcı: Bizi yenemeyen bir takım şampiyon oldu!
Abdullah Avcı: Bizi yenemeyen bir takım şampiyon oldu!
AB: Türkiye ile yeni bir dönem başlıyor
AB: Türkiye ile yeni bir dönem başlıyor
Bitlis'te öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Bitlis'te öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Kadir Demirel'i damadı neden öldürdü kızı Esma da yaralı
Kadir Demirel'i damadı neden öldürdü kızı Esma da yaralı
AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu! İşte Erdoğan'ın A takımı
AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu! İşte Erdoğan'ın A takımı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Trafikte tehlikeli şov
Trafikte tehlikeli şov
Park halindeki 25 aracın lastiği kesildi
Park halindeki 25 aracın lastiği kesildi
Kim Mestdagh Yakın Doğu Üniversitesi'nde
Kim Mestdagh Yakın Doğu Üniversitesi'nde
Başakşehir tarih yazma peşinde
Başakşehir tarih yazma peşinde
Kato Dağı eteklerinde gurur veren tablo
Kato Dağı eteklerinde gurur veren tablo
Doku, organ ve hücre hasarlarını onardığı tespit edildi
Doku, organ ve hücre hasarlarını onardığı tespit edildi
Tüm hesaplar Adanaspor galibiyeti üzerine
Tüm hesaplar Adanaspor galibiyeti üzerine
Ramazan'da kadınların ekmek mücadelesi
Ramazan'da kadınların ekmek mücadelesi
Davulcu kılığına giren sosyal medya fenomeni zabıtaya yakalandı
Davulcu kılığına giren sosyal medya fenomeni zabıtaya yakalandı
Çocuklarda balık tüketimine dikkat
Çocuklarda balık tüketimine dikkat
İkinci YÖKDİL sınavına başvurular başladı
İkinci YÖKDİL sınavına başvurular başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English