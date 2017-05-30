Trabzonspor'da bir ilki yaşayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Yanal, Bursaspor maçını tamamlamasıyla birlikte ilk kez Trabzonspor'u bir sezon çalıştırmış olacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Yanal, Bursaspor maçını tamamlamasıyla birlikte ilk kez Trabzonspor'u bir sezon çalıştırmış olacak.

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bir ilk daha yaşayacak. Takımın teknik patronu Ersun Yanal, Bursaspor maçını tamamlamasıyla birlikte 3. kez geldiği Trabzonspor'da bir sezonu tamamlamış olacak.

Trabzonspor ile sezon öncesi üçüncü kez anlaşan ve ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasındaki Ankaraspor (Osmanlıspor) maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal, söz konusu dönemde bordo-mavili takımın başında 24 maça çıktı. Bu dönemde 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Yanal, 36 puan toplamıştı. 2008-2009 sezonuna da Teknik Direktör Ersun Yanal ile başlayan Trabzonspor'un birlikteliği 29 hafta sürdü. Söz konusu dönemde 15 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Yanal yönetiminde 53 puan topladı.

5 yıllık bir aranın ardından 2014-15 sezonunda 10. hafta oynanan ve Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmayla takımın başına gelen Ersun Yanal, 25 maçta 13 galibiyet, 6'şar mağlubiyet ve beraberlikle sezonu tamamladı. Bordo-mavililer Yanal'ın çalıştırdığı dönemde 45 puan topladı. Sezonun bitmesiyle birlikte Ersun Yanal ile Trabzonspor'un yolları ayrıldı.



YANAL 3. DÖNEMİNDE İLK YAŞAYACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği 3. dönemde ise bir sezonu tamamlamaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam Bursaspor maçını tamamlamasıyla birlikte bir sezonda 34 maçta takımın başında sahaya çıkmış olacak. Yanal, bu sezon takımın başında yer aldığı 33 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik 10 mağlubiyet elde ederek 51 puana ulaştı.



BURSASPOR MAÇINI KAZANIRSA EN YÜKSEK PUANINI ELDE ETMİŞ OLACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin son haftasında oynanacak olan Bursaspor maçını kazanması halinde ise bordo-mavili takımı çalıştırdığı dönemlerdeki en yüksek puanına ulaşmış olacak. Ligde şu anda 51 puanı bulanan Trabzonspor, Bursaspor maçını kazanması halinde puanını 54 yapacak ve Yanal, bordo-mavili takımın başında en yüksek puanına ulaşmış olacak.

(Gökmen Şahin / İHA)