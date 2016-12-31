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Trabzonspor'da 2016 yılı kabus gibi geçti
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Trabzonspor'da 2016 yılı kabus gibi geçti

Trabzonspor sıkıntılarla geçirdiği 2016 yılını geride bırakıyor. Bordo-mavililer söz konusu yılda sportif hedeflerini tutturamazken, ekonomik yönden de sıkıntılı günlerden geçti. 2016 yılında Trabzonspor'u sevindiren tek gelişme ise Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin resmi olarak açılması oldu.

Trabzonspor sıkıntılarla geçirdiği 2016 yılını geride bırakıyor. Bordo-mavililer söz konusu yılda sportif hedeflerini tutturamazken, ekonomik yönden de sıkıntılı günlerden geçti. 2016 yılında Trabzonspor'u sevindiren tek gelişme ise Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin resmi olarak açılması oldu.

3 Temmuz 2011 Şike sürecinden sonra her yıl geriye doğru giden Trabzonspor'da 2016 yılı da kabus gibi geçti. Söz konusu yıla yeni yönetim ile giren Karadeniz ekibinde 4 teknik adam görev yaparken, kiralık oyuncularla birlikte 15 oyuncu kadroya dahil oldu. Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Trabzonspor'da 2016 yılı hatırlamak istemeyeceği yıllar arasına girdi.

Sportif çöküş

Trabzonspor 2016 yılında ligde oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak 1974 yılında beri mücadele ettiği Süper Lig'de en fazla mağlubiyet aldığı dönemlerinden birini yaşadı. Karadeniz ekibi söz konusu yılda 30 gol atarken kalesinde ise 57 gol gördü.

Kupa Serüveni

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor maçıyla 2016 yılının son resmi müsabakasını oynadı. Karadeniz ekibi Kupa'da oynadığı 11 maçta ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü.

2016 yılında 4 teknik adam takımın başında sahaya çıktı

Trabzonspor'da 2016 yılında 4 teknik adam takımın başında sahaya çıktı. 17 Ocak 2016'da oynanan Bursaspor-Trabzonspor maçının 4-2 mağlubiyetle sonuçlanmasının ardından Altyapı Koordinatörü Sadi Tekelioğlu ile yollarını ayıran Trabzonspor 7 Şubat 2016'da oynanan ve 2-1 kaybedilen Akhisar Belediyespor maçında takımın başında teknik direktör Hami Mandıralı yer aldı. 14 maç takımın başında kalan Mandıralı ile yollarını sezon bitmeden ayıran Trabzonspor yönetimi son hafta oynanan Kaasımpaşaspor maçında takımı altyapı hocalarından Taner Yılmaz'a emanet etti. 2016-17 sezonuna ise teknik direktör Ersun Yanal ile başladı.

Tarihi skorlar

2015-2016 sezonunun bittiği 2016 yılının Mayıs ayında Trabzonspor 40 puan ile ligi 12. sırada tamamladı. Hedeflerinin bir hayli gerisinde kalan bordo-mavililer Avrupa Kupalarına katılma başarısı dahi elde edemedi. Trabzonspor 8 Mayıs 2016'da sahasında oynadığı Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ederken, 13 Mayıs 2016'da deplasmanda oynadığı Antalyaspor'a 7-0 mağlup olurken tarihinin de en farklı yenilgisini aldı. Karadeniz ekibi sonraki hafta da ise evinde oynadığı maçta ise Kasımpaşa'ya 6-0 yenilerek evinde oynadığı maçlardaki en farklı yenilgisini yaşayarak tarihe geçti.

UEFA'ya savunma verildi

Trabzonspor yönetimi Mart 2016 tarihlerinde İsviçre'ye giderek UEFA yetkilileriyle finansal fair play kriterleri konusunda 6 kişilik ekiple toplantı gerçekleştirerek savunma yaptı. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri 2 saat süren toplantıda son 3 yılın kötü mali performansına, gelecek 4 yılı kapsayan iş planı sundu. Gelecekle ilgili planların UEFA tarafından iyi karşılandığı görüşmede bordo-mavili kulüp UEFA yetkilileri tarafından gözlem altına alınarak süre verildi ve Trabzonspor'un transferden yapacağı harcamalara kadar bütün gelişmeler takip altına alındı. Bordo-mavili kulüp sezon başında UEFA fair-play kurallarınca transferde kısıtlı hareket etmişti.

Futbolcu kadrosunun yıllık 150 milyon TL olan giderini 70 milyona düştü

Trabzonspor Kulübü 2016 yılında 150 Milyon TL'yi bulan futbolcu giderini 70 milyon seviyelerine indirdi. Zor bir transfer sürecinin sonunda kadrosunda büyük bir oranda tasfiye eden Karadeniz ekibi kiralık veya bonservisiyle birlikte 35 oyuncu başka takımlara gönderdi.

Trabzonspor borcu bir yıl içinde 90 Milyon TL'ye yakın arttı

Trabzonspor Kulübü'nün 29 Şubat 2016 tarihi itibariyle 417 milyon 21 bin lira borcu açıklarken, 31 Ekim 2016 yılı itibariyle 10 aylık dönemde borcu ise 559 Milyon 308 Bin 817 TL olarak olarak açıkladı.

Yine istifalar yaşandı

Trabzonspor yönetimlerinden geleneksek hale gelen istifalar Muharrem Usta, yönetiminde de yaşandı. Yönetim kurulu üyesi Suat Şen'in ardından, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Asım Örem de kısa bir süre önce istifa etmişti. Bazı yöneticiler ise görevlerinden istifa etti.

Şenol Güneş Spor Kompleksini Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı

Trabzonspor'un uzun süreden beri beklediği Akyazı Spor Kompleksi Şenol Güneş Spor Kompleksine adıyla 18 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi olarak açılışı yapıldı. 2017 yılından itibaren ikinci yarıdaki ligi maçlarını burada oynamayı planlayan bordo-mavililer yeni stadyumunla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

QNB Sponsor oldu

Trabzonspor ile QNB arasında yapılan anlaşma gereği Trabzonspor'un ana sponsoru oldu. Anlaşma gereği yıllık 2 Milyon 500 Bin dolar karşılığında bordo-mavili kulüp 30 Haziran 2019 tarihine kadar QNB ile anlaşma yaptı. 61CELL markası hayata geçirilerek bordo-mavili kulübe önemli bir gelir kaynadığı sağlandı.
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