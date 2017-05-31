Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırlayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırlayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan çalışmaya ülkesine giden İbanez ve kart cezalısı olduğu için Bursaspor maçında forma giyemeyecek olan Olcay Şahan ve Bero ile sakatlıkları bulunan Onur, Okay Yukuşlu ile birlikte hasta olan Yusuf Erdoğan'ın katılmadığı öğrenildi.

Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından dar alanda taktik çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Gökmen Şahin /İHA)