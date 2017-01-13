13.01.2017 17:35 Trabzonspor bir transferi daha duyurdu

Trabzonspor, Muhammet Beşir'in sezon sonuna kadar 1461 Trabzon'a kiralandığını duyurdu. Trabzonspor, Muhammet Beşir'in sezon sonuna kadar 1461 Trabzon'a kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor, Muhammet Beşir'in sezon sonuna kadar 1461 Trabzon'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili ekip tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammet Beşir' in, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda 1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır."



