Trabzonspor beyaz formayı satışa çıkarıyor

Trabzonspor ilk defa geçen sezonun son maçında giydiği beyaz formayı Ramazan Bayramının ilk gününde satışa çıkartıyor.
Trabzonspor ilk defa geçen sezonun son maçında giydiği beyaz formayı Ramazan Bayramının ilk gününde satışa çıkartıyor. Trabzonspor'un ilk defa geçtiğimiz sezonun son maçında giydiği beyaz formaların göğsünde QNB Finansbank reklamı yer alıyor. Beyaz formanın, göğüs altındaki çarpıcı üçgen motifleri ile dikkat çekiyor. Bordo, mavi ve beyaz renkteki üçgenlerin hareketlendirdiği beyaz formada klasik tarza getirilen dinamizm ve üç rengin kurgusunda sentez duygusu ön plana çıkıyor. Yeni sezon beyaz formaları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren tüm TS Club mağazalarında satışa çıkacak.
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