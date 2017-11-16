16.11.2017 16:30 Trabzonspor Basketbol, Galatasaray'a bileniyor

Trabzonspor Basketbol Takımı, sahasında ağırlayacağı Galatasaray Odeabank maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor Basketbol Takımı, sahasında ağırlayacağı Galatasaray Odeabank maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan bordo-mavililer, 18 Kasım Cumartesi günü oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Zare Markovski yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Şut çalışması ile devam eden antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi

(Gökmen Şahin/İHA)

