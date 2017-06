'Trabzonspor ayağa kalkmak üzere sağlık bir zemine artık oturmuştur'

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor'un artık ayağa kalkmak üzere sağlıklı bir zemine oturduğunu belirterek, düne göre daha umutlu olduklarını söyledi.

Trabzonspor camiası iftar yemeğinde bir araya geldi. Trabzon'da bir otelde gerçekleşen iftar yemeğine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un eski başkanları, Trabzonsporlu eski futbolcular ve camianın ileri gelenleriyle davetliler katıldı.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, güzel bir akşamda buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sizleri burada güzel akşamda ağırlamaktan kıvanç duyuyorum. Büyük bir kulüp olmak gerçekten zor bir iş, meşakkatli bir iş. Anadolu'dan bir büyüğün çıkması, Anadolu'dan destanın yazılması ve dev bir dünya markasının her tarafta bayrağının dalgalanması, büyük bir emek verilerek ortaya çıkmış bir emeğin ürünü. Trabzonspor'a emek vermiş ama aramızda olmayan büyük insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Biz onların vermiş olduğu emeklerin hakkını elbette ödemek durumundayız. Bu büyük kulübün oluşmasına emek veren her birimiz büyük bir sorumluluk altında olduğumuzu hissetmek durumundayız. Büyükler zor şartlarda da olsa ayağa kalkması o büyüklüğün şanına yaraşır bir şekilde yol almasını mutlaka başarmak ve becermek zorunda. Trabzonspor'un başarılı olması için canı gönülden fedakarca hizmet etmekten ve camiamızı başarılı günlere taşıyabilmekten onur duyacağımızı ifade etmek isterim. Büyük kulüplere, büyük markalara emek vermek her birimizin asli görevi" dedi.



"EMİN OLUN DÜNE GÖRE BUGÜN DAHA SAĞLIKLI BİR YAPIYA KAVUŞTUK"

Usta, "Elbette çok insan geldi geçti. Daha önce başkanlar vardı, bundan sonra da olacak. Bu büyük kulüp yarınlara sağlıklı bir şekilde yolculuğu yapmak zorunda. Evet zor günler geçirmiş olabiliriz ama emin olun. Emin olun düne göre bugün daha sağlıklı bir yapıya kavuştuk. Dün göre daha umutluyuz. Hale zorluklarımız ve sıkıntılarımız var. Hemde çok ciddi sıkıntılarımız var. Trabzonspor artık ayağa kalkmak üzere sağlıklı bir zemine artık oturmuştur. Oturmak için gerekli adımları ciddi bir şekilde atmaktadır" şeklinde konuştu.



"50. YILIMIZI COŞKULU BİR ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ"

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulübün 50. yılını coşkulu bir şekilde kutlayacaklarını belirterek, "2 Ağustosla birlikte 50. yılımızı kutlayacağız. 50. yılımıza görkemli bir kutlama töreni Trabzon'da ve İstanbul'da, belki Anadolu'nun bir kaç şehrinde Avrupa ile birlikte aynı anda, 50. yılın hepimiz açısından önemini vurgulayacak tarzda şölen yapacağız. 75 yıl, 100. yıl ve 200. yıl; inanalım ki Trabzonsporumuz bu yılları hep görecek. Ama bizler gelip geçici olacağız. Bütün buradaki abilerimden, kardeşlerimden herkesten istirham ediyorum. Rica eriyorum. Yöneticiler elbette iş yaparken hatada yaparlar daha doğrusu hayatta iş yapmak isteyen herkes beraberinde hatada yapacak. Asıl olan hatalarda da iş yapılırken o işin arkasında durabilmek. Yoksa bu korkular bu endişeler olduğu sürece insanlar için hayatta üretmemek gibi bir mantık ortaya çıkar. O nedenle bizler sizlere sırtımızı dayayarak, sizlerden güç alarak Trabzonspor'un ruhundan destek alarak geleceğe sağlıklı bir şekilde Trabzonspor'u taşımanın gayreti içinde olacağız" diye konuştu.



"TAKIMIMIZ BELLİ BİR STANDARDA OTURDU"

Takımın belli bir standarda oturduğunu belirten Usta, "Ama belirli eksiklerimiz var. Tabii ki bu eksiklikleri ince eleyip sık dokuyarak, ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde karşılayarak önümüzdeki sana daha sağlıklı, hepimizin gurur duyacağı, hepimiz 'Evet Trabzonspor bu yeniden Trabzonspor ayağa kalktı. Trabzonspor'u seyrederken mutlu oluyoruz' diyeceği, zirvelerde dolaşan bir Trabzonspor'u inşa etmek için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu



"TRANSFERDE İHTİYAÇLARIMIZ BELLİ"

Transferde ihtiyaçlarını net bir şekilde belirlediklerini ifade eden Usta, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için bütçemizide dikkate almak kaydıyla en doğru isimlerle Trabzonspor'u buluşturmanın ve eğer doğru isim bulamıyor isek ekonomimiz buna yetmiyor ise ihtiyacımız kaç kişi ise azda olsa doğru isimleri takıma koyarak takımı ekonomisi ile birlikte sağlıklı bir zemine oturtturmak istiyoruz. Transferler konusunda sorunlarımız var. Ama herkesi mutlu edecek tarzda takımımızın ihtiyacını karşılayacağız. Gelecek sene beraberce Trabzonspor'un arkasında sağlıklı bir şekilde hep beraber durmamız kaydıyla gerçekten iyi bir takımı ve coşkulu bir Trabzonspor'u inşa edeceğiz."



"3 TEMMUZ'DA FIFA'YA BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Usta, iftar yemeğinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise 3 Temmuz'da şike süreciyle ilgili FIFA'ya başvuruda bulunacaklarını belirterek, "İsviçre'de, oradaki hukukçularımızla birlikte geçenlerde bir toplantı yaptık. Şuanda başvuru hazırlıklarını tamamlıyoruz. Aksilik olmazsa sembolik anlamı da olduğu için 3 Temmuz'da FIFA'ya başvurumuzu yapacağız" dedi.

(Gökmen Şahin /İHA)