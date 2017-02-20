Trabzonspor-Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 21. haftanın son maçında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u ağırlıyor.

TRABZONSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

STAT: Medical Park Arena

SAAT: 20.00

HAKEM: Özgür Yankaya

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: 0 - 0 :ALANYASPOR

79. dakika: Onazi savunmanın arkasına koşu yapan Rodallega'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Haydar'da kaldı.

78. dakika: Trabzonsporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

77. dakika: Trabzonspor'da Bero Castillo'nun yerine oyuna dahil oldu.

76. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Rodallega'nın pasıyla rakip ceza sahası önünde topu alan N'Doye'nin vuruşu kaleci Haydar'da kaldı.

75. dakika: Vagner Love sol kanattan ceza sahasına girmek isterken Uğur araya girdi ve onun ceza sahasına girmesine engel oldu.

74. dakika: Olcay'ın sol kanattan kullandığı kornerde Uğur'un kafa vuruşu dışarıya gitti.

73. dakika: N'Doye rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Olcay'ın kullandığı serbest vuruşta Haydar topu karşıladı. Sonrasında dönen topu alan Castillo'nun ortası savunmadan dışarıya gitti. Trabzonspor bu kez korner kullanacak.

72. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Plet vuruşunu yapmak isterken son anda savunma araya girdi.

70. dakika: Trabzonsporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

69. dakika: Trabzonspor bu dakikalarda tehlikeli gelmeye başladı.

68. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Okay'ın sağ kanattan ortasında Rodallega'nın röveşatası yandan dışarıya gitti.

67. dakika: Trabzonspor gole bir kez daha yaklaştı. Rakip ceza sahasının önünde topla buluşan Olcay geriden gelen Rodallega'ya pasını verdi. Rodallega'nın vuruşunda kaleci Haydar iki hamlede topu kontrol etti.

66. dakika:Alanyasporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

65. dakik: Trabzonspor'da Yusuf yerini N'Doye'ye bıraktı.

64. dakika: Rodallega rakip ceza sahasının önünde yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Trabzonsporlu taraftarlar da bu karara tepki gösterdi.

63. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın sağ kanattan ortasında Rodallega'nın kafa vuruşu kaleci Haydar'da kaldı.

62. dakika: Topla oynama oranları: Trabzonspor %60 Alanyaspor %40

61. dakika: Trabzonspor'da Yusuf ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top dışarıya gitti.

60. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Daniel Candeias'ın sağ kanattan ortasında Pereira topu karşıladı.

58. dakika: Okay serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Castillo sol kanatta hareketlenen Mas'ı topla buluşturmak istedi ancak Gassama son anda araya girerek topun Mas'a gelmesine engel oldu.

57. dakika: Olcay'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Rodallega'yı topla buluşturmak istedi ancak top Rodallega'nın arkasında kaldı. Uğur'a faul yapan Plet sarı kart gördü. Trabzonspor orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

56. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Daniel Candeias ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top kaleci Onur'da kaldı.

55. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Castillo savunmanın arkasına koşu yapan Rodallega'yı topla buluşturmak istedi ancak Haydar kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

54. dakika: İki takımda bu dakikalarda orta alanda pas hatası yapıyor.

52. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Plet'in sol kanattan ortasında top Fernandes'e gelmeden önce Mustafa araya girdi.

51. dakika: Pereira'nın sağ kanattan yaptığı orta Georgios Tzavellas'a çarparak dışarıya gitti. Trabzonspor korner kullanacak. Yusuf'un sağ kanattan kullandığı kornerde Uğur'un kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

50. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Vagner Love savunmanın arkasına koşu yapan Fernandes'i topla buluşturmak istedi ancak pozisyon ofsayt.

49. dakika: Trabzonspor'da bu kez Olcay ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

48. dakika: Trabzonsporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

47. dakika: Trabzonspor ikinci yarıya da pozisyonla başladı.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Trabzonspor etkili geldi. Mas'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği top diğer kanada açıldı. Bu topu alan Pereira ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gidiyor.

45+1. dakika: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Olcay'ın pasıyla rakip ceza sahasının önünde topla buluşan Yusuf plase bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi. Onun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

45. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Olcay rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Bu arada ilk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44. dakika: Gassama bir kez daha sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun ortasını bu kez Uğur karşıladı.

43. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Lamine Gassama'nın sağ kanattan ortasında Mustafa topu karşıladı.

42. dakika: Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta Okay'ın kafa vuruşu kalecide kaldı. Gelişen Trabzonspor atağında Olcay savunmanın arkasına koşu yapan Castillo'yu topla buluşturmak istedi ancak Haydar kalesini zamanında terk ederek topu uzaklaştırdı.

41. dakika: Alanyaspor'da Lazic ve Landel çıktı. Emre ve Plet oyuna dahil oldu.

40. dakika: Rodallega rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Trabzonspor orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

39. dakika: Trabzonsporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

38. dakika: Gelişen Alanayspor atağında sol kanatta topla buluşan Vagner Love ceza sahasına girmek isterken Pereira araya girdi ve ona şans tanımadı.

37. dakika: Yusuf'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Castillo geriden gelen Olcay'a pasını verdi. Olcay'ın vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Haydar'da kaldı.

36. dakika: Daniel Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

35. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında N'Sakala Pereira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk takım sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

34. dakika: Daniel Candeias'ın kullandığı ikinci kornerde Darko Lazic'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

33. dakika: Daniel Candeias'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Mas topu karşıladı ve top yine dışarıya gitti. Konuk ekip bir kez daha korner kulllanacak.

32. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Daniel Candeias'ın sağ kanattan ortasında Mustafa topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Alanyaspor korner kullanacak.

31. dakika: Karşılaşmanın 3'te birlik dilimi geride kalırken Trabzonspor bir çok önemli bir fırsattan yararlanamadı.

30. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Efecan savunmanın arkasına koşu yapan Vagner Love'yi topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi.

29. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Olcay'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşu savunmadan geri döndü. Sonrasında ceza sahasında oluşan karambol sonrası Efecan topu uzaklaştırdı.

28. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Pereira sağ kanattan orta yapmak isterken N'Sakala araya girdi ve Pereira'ya orta yapma şansı vermedi.

27. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Okay'ın müdahalesiyle yerde kalan Fernandes yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Fernandes kısa süren bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

26. dakika: Olcay'ın sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

25. dakika: Trabzonspor yine gole çok yaklaştı. Yusuf'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Olcay'ın vuruşunda kaleci topu çıkardı ve top dışarıya gitti. Trabzonspor korner kullanacak.

24. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Castillo Olcay'dan pası aldıktan sonra sol kanattan ceza sahasına girmek istedi ancak Landel son anda araya girerek Castillo'ya şans tanımadı.

23. dakika: Rodellaga'nın kaptırdığı top sonrası gelişen Alanyaspor atağında Efecan Onazi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Daniel Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

22. dakika: Topla oynama oranları: Trabzonspor %67 Alanyaspor %33

21. dakika: Trabzonsporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

20. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Okay'ın sağ kanattan ortasında Rodallega'nın kafa vuruşu kaleci Haydar'da kaldı.

19. dakika: Trabzonspor önemli bir fırsattan daha yararlanamadı.

18. dakika: Trabzonspor bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor. Trabzonspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Yusuf'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Castillo'nun vuruşunu kaleci Haydar çıkardı.

17. dakika: Uğur bu kez savunmanın arkasına koşu yapan Rodallega'yı düşündü ancak Kenneth Omeruo araya girdi.

16. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Yusuf savunmanın arkasına koşu yapan Castillo'yu topla buluşturmak istedi ancak Gassama son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

15. dakika: Karşılaşmada henüz 15 dakikalık bölüm geriden kalırken Rodallega 3 önemli fırsattan yararlanamadı.

14. dakika: Olcay'ın sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında devam eden atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşu yandan dışarıya gitti. Trabzonspor'da sakatlanan Durica'nın yerine Mustafa oyuna dahil oldu.

13. dakika: Trabzonspor tehlikeli geldi. Durica'ya yapılan faulden sonra gelişen atakta Castillo sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra geriden gelen Olcay'a pasını verdi. Olcay'ın şutunda top savunmaya çarparak dışarıya gitti. Trabzonspor korner kullanacak.

12. dakika: Durica oyuna devam edemeyecek. Mustafa Akbaş oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı. Sakatlanan Durica sedyeyle saha kenarına çıkarıldı.

11. dakika: Vagner Love'nin müdahalesiyle yerde kalan Durica sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

10. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Onazi ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu farklı şekilde üstten dışarıya gitti.

9. dakika: Trabzonspor tehlikeli geldi. Rodallega'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

8. dakika: Efecan rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Alanyaspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Efacan'ın kullandığı serbest vuruşta Lamine Gassama'nın kafa vuruşunu Onur kurtardı.

7. dakika: Trabzonspor yine etkili oldu. Savunmanın arkasına gönderilen pasta Rodallega kaleciyle karşı karşıya kalacakkken Haydar kalesini terk ederek ona şans tanımadı.

6. dakika: Karşılaşmada ilk 5 dakikalık dilim geride kalırken Trabzonspor Rodallega'yla 2 önemli fırsat yakaladı.

5. dakika: Trabzonspor yine etkili geldi. Gelişen atakta Olcay'ın sağ kanattan ortasında Rodallega'nın kafa vuruşu yine kaleci Haydar'da kaldı.

4. dakika: Bu arada Trabzonspor'da Durica bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

3. dakika: Trabzonsporlu futbolcular ilk dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

2. dakika: Trabzonsporlu futbolcular ilk dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Trabzon'da İstiklal Marşımız...