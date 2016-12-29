29.12.2016 21:07 Trabzonspor'a soğuk duş

Ziraat Türkiye H Grubu 4. maçında Kızılcabölükspor, sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı Ziraat Türkiye H Grubu 4. maçında Kızılcabölükspor, sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı



Maçtan dakikalar

18. dakikada ceza sahası sol çizgiden Yusuf Yazıcı'nın ortasında Okay topu filelere gönderdi. 0-1

24. dakikada Abdülkadir'in sol kanattan ortasını altı pas içinde Ramazan son anda kornere çeldi.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emircan'ın sert şutunda kaleci Esteban iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

88. dakikada Burak Gölbel'in sol taraftan kullanılan korner atışında topa iyi yükselen Tayfun topu ağlarla buluşturdu. 1-1



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx

Kızılcabölükspor: Serkan İlgün xx, Semih xx, Ramazan x, Kerim x, Tayfun xx, Emircan x (Muhittin dk. 90 ?), Taygun x, Cihat x (Mustafa dk. 45 x), Reha x (Burak dk. 83 ?), Özer x, Fatih x

Yedekler: Abdullah, Serkan Özen

Teknik Sorumlu: Hasan Şermet

Trabzonspor: Esteban xx, Zeki xx, Durıca xx, Mustafa Yumlu xx (Uğur dk. 80 x), Güray xx, Onazi xx, Okay xxx, Abdülkadir xx (Mustafa Akbaş dk. 64 x) Castıllo xx (Suk dk. 71 x), Yusuf xx, N'doye xx

Yedekler: Uğurcan, Mehmet, Aytaç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Okay (dk. 18) (Trabzonspor), Emircan (dk. 89) (Kızılcabölükspor)

Sarı kartlar: Mustafa (Trabzonspor), Semih Ceylan (Kızılcabölükspor)



