10.02.2017 18:34 Trabzonspor'a sessiz karşılama

Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Ankara'ya gitti. Bordo-mavili takımı az sayıda taraftar karşıladı. Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Ankara'ya gitti. Bordo-mavili takımı az sayıda taraftar karşıladı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına hızlı başlayan Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Osmanlı Stadı'nda karşılaşacağı Osmanlıspor maçı için Ankara'ya geldi. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, saat 16.30'da özel bir uçakla Başkent'e ulaştı.

(Cem Geçim /İHA)

