12.01.2017 11:21 Trabzonspor'a maliyeti açıklandı

Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer ettiği ve 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Olcay Şahan'ın maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer ettiği ve 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Olcay Şahan'ın maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüp Beşiktaş ile yaptığı anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak siyah-beyazlı kulübe 200 bin Euro ödeyecek. Trabzonspor Olcay Şahan'a 2016-2017 sezonu için 850 bin Euro, önümüzdeki 3 yıl için ise sezon başına 1 milyon 700 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Olcay Şahan transferinin bordo-mavili kulübe toplamda 6 milyon 150 bin Euro (25 milyon 410 bin TL) maliyeti olacak. 3,5 yıllık anlaşma gereği bordo-mavili kulüp oyuncuya toplam 5 milyon 950 bin Euro (24 milyon 600 bin TL) ödeyecek.



