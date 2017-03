Trabzonspor 4-0'ın rövanşını almak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ligin ilk yarısında 4-0 kaybettiği karşılaşmanın rövanşını almak istiyor.

Süper Lig'in ikinci yarısının hızlı takımlarından Trabzonspor, ilk dört maçını kazanarak önemli bir çıkışa imza attı. Son iki haftadır maç kazanamayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'un ardından Atiker Konyaspor deplasmanından da beraberlikle dönerek, son iki haftada 4 puan kaybetti. Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıpların telafi etmenin yanı sıra ligin ilk yarısında deplasmanda 4-0 mağlup olduğu Kardemir Karabükspor'u taraftarı karşısında yenerek rövanşı almak istiyor.



AVRUPA YOLUNDA ÖNEMLİ VİRAJ

Ligde yakaladığı çıkışın ardından Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor'da her maç final niteliği taşıyor. Lider Beşiktaş ile takipçisi Medipol Başakşehir puan farkını açmasının ardından Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen takımlar arasındaki puan farklarının yakın olması, bordo-mavililerin, Kardemir Karabükspor ile oynayacağı müsabakaya ayrı bir önem katıyor. 32 puan ile 6. sırada bulanan Trabzonspor, 30 puan ile 8. sırada bulanan Kardemir Karabükspor'u yenerek hem aradaki puan farkını açmanın hem de üst basamaklara bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.



TRABZONSPOR'DA SARI ALARM

Trabzonspor'da 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu durumun bordo-mavilileri ilerleyen haftalarda sıkıntıya sokacağı ihtimalini düşünen Teknik Direktör Ersun Yanal, oyuncularıyla bir araya gelerek uyarılarda bulundu. Gereksiz kartlardan kaçınmaları gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam sahada her oyuncunun kontrollü hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bordo-mavililerde Onur, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Rodallega ve N'Doye sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



OKAY YOKUŞLU DÖNÜYOR

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Atiker Konyaspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Okay Yokuşlu, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın forma şansı vermesi halinde Kardemir Karabükspor maçında yerini alacak.



TRABZONSPOR 9-4 ÖNDE

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 17 maçta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 9'a 4 üstünlüğü bulunuyor. 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.



TRABZON'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'sini Trabzonspor kazanırken, Kardemir Karabükspor ise 1 maçta galip geldi. Ligin ilk yarısında Karabük'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 4-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmayı başarmıştı.



YANAL'IN KARABÜKSPOR KARNESİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kardemir Karabükspor'a karşı 7 lig ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere farklı takımların başında 9 kez çıktı. Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi yönettiği dönemlerde Yanal, Kardemir Karabükspor'a karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Yanal'ın takımları rakip kaleye 21 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü.

