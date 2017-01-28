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Trabzonspor 3'te 3 peşinde
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Trabzonspor 3'te 3 peşinde

Süper Lig'in ikinci yarısında yaptığı transferlerle hareketlenen Trabzonspor, yeni stadyumda oynayacağı Gaziantepspor maçını kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Süper Lig'in ikinci yarısında yaptığı transferlerle hareketlenen Trabzonspor, yeni stadyumda oynayacağı Gaziantepspor maçını kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor ile Gaziantepspor, 29 Ocak Pazara günü saat 16.00'da Şenol Güneş Kopmleksi'nde bulunan yeni stadyumunda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son iki maçta Bursaspor'u 2-1 ve Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan bordo-mavililer yakaladığı çıkışı Gaziantepspor karşısında da sürdürerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR İLE GAZİANTEPSPOR 62 RANDEVUDA
Trabzonspor ile Gaziantepspor, yarın Şenol Güneş Kompleksi'ne yapacakları maçla ligde 62. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar yapılan 61 maçta bordo-mavili ekibin galibiyetlerde 31-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda rakip fileleri 108 kez havalandırırken, kalesinde 62 gol gördü.

TRABZON SAHASINDA 17 SEZONDUR YENİLMİYOR
Trabzonspor, Trabzon'da oynadığı 30 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 kez de berabere kaldı. Sahasındaki tek yenilgiyi 1998-1999 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, 17 sezondur rakibine kendi evinde yenilmiyor.
Bu sezonun ilk yarısında Gaziantep'de oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Gaziantepspor'u 1981-1982 ve 1996-1997 sezonlarında 5-0, 1992-1993 sezonunda ise 6-2'lik skorla yenerek en farklı galibiyetlere imza atan taraf oldu.

GAZİANTEPSPOR'DA TANIDIK İSİMLER
Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak olan karşılaşmada ise tanıdık isimler rakip olacak. Ligin ilk yarısında bordo-mavili formayı giyen Muhammet Demir, kiralık oynadığı Gaziantepspor formasıyla bordo-mavili takıma rakip olacak. Yine Trabzonspor'un oyuncusu olan ve kiralık olarak Gaziantepspor'da bulunan Musa Nizam ve Sefa Yılmaz'da forma giymeleri halinde Trabzonspor'un rakibi olacaklar.

YANAL KAZANAN KADROYU KORUYACAK
Trabzonspor, yarın konuk edeceği Gaziantepspor karşısına kazanan kadrosuyla çıkmayı planlıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, son iki haftada 6 puan kazanan ve oldukça moralli olan kadroda değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi. Takımın yeni transferi Hugo Rodallega ilk on birde başlatıp, başlatmama konusunda kararsız kalan Yanal, bu konudaki kararını ise maç günü vermeyi planlıyor.
Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Onanzi, Okay, Yusuf Yazacı, Olcay Şahan, Castillo, N'Doye (Rodallega) şeklinde çıkması bekleniyor.
(Gökmen Şahin / İHA)


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