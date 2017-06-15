Trabzonlu'nun '+18 oyun' isyanı

Trabzonlu Muhammet Adanur, '+18' etiketi ile satılan cinsel ve şiddet içerikli oyunların internet kafelerde çocuklara oynatıldığını belirterek CİMER, BİMER ve TBMM Dilekçe Komisyonu'na şikayette bulundu. Şikayet üzerine devletin ilgili kurumları harekete geçti.

Trabzonlu Muhammet Adanur, "+18" etiketi ile satılan cinsel ve şiddet içerikli oyunların internet kafelerde çocuklara oynatıldığını belirterek CİMER, BİMER ve TBMM Dilekçe Komisyonu'na şikayette bulundu. Şikayet üzerine devletin ilgili kurumları harekete geçti.

Trabzon'da yaşayan Muhammet Adanur'un bir süre önce yeğeninin internet kafelerde oynadığı oyunlar ve içerikleri dikkatini çekti. Yaptığı araştırma sonrasında internet kafelerde özellikle küçük yaştaki çocukların tercih ettiği ve yabancı menşei şirketlerin hazırladığı cinsel ve şiddet içerikli grafiklerin yer aldığı oyunları fark eden Adanur bu oyunların yasaklanması için harekete geçti. "+18" etiketi ile satılan cinsel ve şiddet içerikli oyunların internet kafelerde çocuklara oynatıldığını belirten Adanur, şikayetinde "Gerekli denetimler titizlikle yapılsın ve yasa düzenleme gerekiyorsa bu da yapılsın" talebinde bulundu.

Adanur'un başvurusunu işleme alan TBMM Dilekçe Komisyonu, konuyu İçişleri Bakanlığı'na sordu. Bakanlık, cevabında 11 Nisan 2017'de, "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği" yayınlandığını hatırlatarak ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcısının ailenin ve çocukların korunması amacıyla içerik filtreleme sistemini ve güvenli internet hizmetini kullanma zorunluluğu bulunduğunu belirtti. Sorumluluklarını yerine getirmeyen internet kafelere, mülki idare amiri tarafından ilk ihlalde yazılı olarak uyarma; ihlalin devamı halinde üç güne kadar kapatma; ihlalin tekrarı halinde ise bin TL'den 15 bin TL'ye kadar idarî para cezası verileceği kaydedildi.



"İNTERNETTE VEYA OYUN SALONLARINDA OYNANAN OYUNLARDA AŞIRI DERECEDE CINSEL IÇERIK BULUNUYOR"

Yaptığı şikayet ile ilgili bilgiler veren Adanur, teknolojinin gelişmesiyle bilgisayar oyunlarında ciddi bir gelişme olduğunu belirtti. Adanur, "Dilekçemin içeriğinde BİMER, CİMER, TBBM Dilekçe Komisyonu ve Kamu Başdenetçiliği'ne bu olayı uygun bir şekilde görselleriyle beraber ifade ettim. İçeriğinde son yıllarda özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber bilgisayar oyunlarında ciddi şekilde gelişme söz konusu. Özellikle dünyada kendisine hayasızlığı edepsizliği misyon edinmiş ülkeler var. Bunlar medya aracılığı ile finans kaynaklarıyla çok rahat bir şekilde bu tarz içerikleri üretip yayına sokabiliyorlar. Son dönemlerde ülkemizde bu anlamda bu oyunlar konusunda çok ciddi düzeyde bir farklılaşma görüyoruz" dedi.

İnternet kafelerde ve oyun salonlarında oynanan oyunların aşırı derecede cinsellik içerdiğini kaydeden Adanur, "Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle beraber çok ciddi donanıma sahip grafikleri çok güçlü oyunları oynatabilecek bilgisayarlar üretilmeye ve yaygınlaşmaya başladı. Oyundaki içerik sanki gerçekmiş gibi görülüyor oyundan ayırt edemiyorsun. Çocuklarımız bu oyunları internet kafelerde, oyun salonlarında oynuyorlar. Bu oyunların içeriğinde son derece şiddet, hırsızlık, gasp, adam öldürme, tecavüz, alkol, uyuşturucu, sigara bunların yanında yenisi eklendi cinsel içerikli oyunlar. Artık öyle bir noktaya geldi ki internette veya oyun salonlarında oynanan oyunlarda aşırı derecede cinsel içerik bulunuyor" şeklinde konuştu.



HASSASIYETI IÇIN TEŞEKKÜR ETTILER

Oyunları hiçbir denetime tabi tutulmadan herkesin ulaşabildiğini vurgulayan Adanur, "Oyunlar satılırken üzerlerinde '+18' etiketi var. İçeriğini ifade ederken yetişkin genç diye hedef kitle olarak gösteriliyor. Ancak bu oyunları hiçbir denetime tabi tutulmadan herkes ulaşabiliyor. Çocuklar ulaşabiliyor internet kafelerde yayın korsanlarında yaş aralığına bakılmaksızın bütün çocuklar buna ulaşabiliyor. Bu oyunlardaki bu takım olumsuz içeriklere vakıf olabiliyorlar, oynayabiliyorlar. Son dönemlerde çocuklarımızın üzerinde oynanan bu oyunlara karşı pek duyarlı olmadığımızı düşünüyorum. Bu konuda önlem alması gereken kişilerin gerekli önlemleri alması gerektiğini düşünüyorum. Bazı ülkelerde bu tarz oyunların içerdiği aşırı şiddetten, cinsellikten dolayı yasaklandığını ülkeler var" diye konuştu.

Dilekçesi sonrasında devletin ilgili birimlerine hassasiyetleri için teşekkür de eden Adanur, "İnternet kafelerin ciddi anlamda denetlenmesi gerekiyor. Bir çoğunun bundan haberi yok. Çocuk oyunu oynuyor ancak anne babanın oyunun içeriğinden haberi yok. İlgili birimlerden bu konudaki hassasiyetim için teşekkür edildi. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağı söylendi. 'Geleceğimiz olan çocuklarımız için her şeyde varız' denildi. Olumlu tepkiler geldi" ifadelerini kullandı.

