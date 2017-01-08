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Trabzon Valisi Yücel Yavuz: 'Yangında 15-20 hektar kadar bir alanın etkilendiğini düşünüyoruz'
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Trabzon Valisi Yücel Yavuz: 'Yangında 15-20 hektar kadar bir alanın etkilendiğini düşünüyoruz'

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Sürmene ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 15-20 hektar alanın etkilendiğini söyledi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Sürmene ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 15-20 hektar alanın etkilendiğini söyledi.

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen orman yangınına sarp arazi nedeniyle müdahale edilemedi. İlçeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri gönderilirken, yangının sabah saatlerine kadar söndürüleceği belirtildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, yangında herhangi bir yaralının olmadığını belirterek, "Yangını söndürme faaliyetine başlamak için arkadaşlarımız ciddi bir planlama yapıyorlar. Şansımız meskun bir bölgeden uzak yerde yangın çıktı. Ama riskli bölgelerde de taliye çalışmaları yapıldı. Arkadaşlarımız müdahale etmek için son düzenlemelerini yapıyorlar. İnşallah sıkıntısız bir şekilde sönmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımız bilinçli ve duyarlı olmasını rica ediyorum. Olay yerindeyiz herşeyi kontrol altına almış durumdayız. Havanın ani değişimiyle birlikte risk devam ediyor. Bununla ilgili tedbirleri de aldık. Şuana kadar yaralımız yok. Orman herşeyimiz zarar görmesini istemeyiz ama mevsimsel bir durumdur. Söndürme gayretlerimiz devam ediyor. Sabaha karşı söndürmeyi ümit ediyoruz" dedi.

"15-20 hektar kadar bir alanın etkilendiğini düşünüyoruz"

Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 25 derecelere yaklaşan bir hava vardı. Hafta sonu olması nedeniyle de çok yoğun piknik olayı vardı. Tahminimiz o yönde. Belki söndürülmeyen bir ateş ya da izmarit zaman içerisinde rüzgarla birlikte bunun alevlenmesi önce örtü yangını, sonra ağaçlara sıçramasıyla büyüyen bir yangın. Rüzgarla birlikte bir anda etrafa saçıldı. 15-20 hektar kadar bir alanın etkilendiğini düşünüyoruz. İtfaiye ekiplerimiz hazır şekilde bekliyor. İnşallah sıkıntısız bir şekilde atlatacağız."
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