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Trabzon'un fındık ihracatı 1 milyar dolar
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Trabzon'un fındık ihracatı 1 milyar dolar

Trabzon'un fındık ihracatının 1 milyar dolar olduğunu söyleyen TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, 'Trabzon'daki fındık ihracatı kenti üst seviyelerdeki sıralamaya taşımaktadır' dedi.

Trabzon'un fındık ihracatının 1 milyar dolar olduğunu söyleyen TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, "Trabzon'daki fındık ihracatı kenti üst seviyelerdeki sıralamaya taşımaktadır" dedi.

Trabzon Ticaret Borsasının yöneticileri basın mensupları ile bir araya gelerek başta fındık olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Trabzon'da bir otelde düzenlenen basın buluşmasına TTB Meclis Başkanı Mehmet Cirav, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldılar.

Toplantıda, borsanın başta fındık olmak üzere yaptığı ekonomik ve sosyal çalışmalarla ilgili sunum yapıldı. Daha sonra Meclis Başkanı Mehmet Cirav ile Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, borsanın çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, çeşitli konulardaki görüşlerini açıkladı. Buluşmanın son bölümünde ise basın mensuplarının görüşleri alındı, soruları cevaplandırıldı.

"Trabzon'daki fındık ihracatı kenti üst seviyelerdeki sıralamaya taşımaktadır"

Trabzon'un fındıkta 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, "Türkiye'nin en eski borsalarından olan Trabzon Ticaret Borsası 1926 yılında kurulmuştur bu yıl 90'ıncı yıl dönümünü kutlamaktadır. Trabzon'daki ihracatçılarımız fındık ihracatının hemen hemen yarısını yapmaktadır. Fındıktan elde edilen gelir gerçek döviz miktarı olarak yani Trabzon'un yapmış olduğu ihracat 1 milyar dolar. Bu da Trabzon'un gerçek manada yapılan döviz miktarı açısından ilk sıralara oturtturmaktadır. Trabzon'daki fındık ihracatı kenti üst seviyelerdeki sıralamaya taşımaktadır" dedi.

"2013 yılından beri fındıkla ilgili projeler üretiyoruz"

Son yıllarda fındıkta verim ve kalitede bir düşüklük olduğunu dile getiren Başkan Köleoğlu, "Bahçelerde bakım olmadığı zaman hem fındık miktarı azalıyor hem de verim olarak kalite de düşüyor. Bunları göz önüne alarak Trabzon Ticaret Borsası olarak iştigal alanımıza giren fındıkta neler yapabiliriz düşündük 2013 yılından beri fındıkla ilgili projeler üretiyoruz. Bu ürettiğimiz projelerde fındıkta verim ve kaliteyi nasıl arttırırız yani 80-90 kiloluk üretimi nasıl yaparız da 150-200 kilolara getiririz. Bunun için bazı projeler yaptık. Mevcut olan eskiden beri alışılmış olan ocak sisteminde bazı yenilikler yaptık. Çift dal sistemiyle fındık dikimini başlattık, tek dal sistemiyle fındık dikimini başlattık. İnsanlar bunu gördükçe talebin artığını hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar Trabzon Ticaret Borsası olarak 63 tane bahçe yeniledik. Bunun yanında fındıkta budamanın da yüzde 20 civarında verim ve kaliteli arttırıcı rol oynadığını gördük. 300 kadar kursiyere fındıkta budama kursu verdik. Üreticilere 50 bin civarında jüt çuval dağıttık. Köylere gittik üreticilerle beraber olduk, imece toplantıları yaptık onların sıkıntılarını dertlerini dinledik" ifadelerini kullandı.
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