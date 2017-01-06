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Trabzon TÜMSİAD Şubesi'nden kan bağışına destek
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Trabzon TÜMSİAD Şubesi'nden kan bağışına destek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeniyle, kan stoklarında kırmızı alarm verdiğini duyurmasının ardından Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Başkan Mehmet Atmaça ve üyeler çağrıya kulak vererek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeniyle, kan stoklarında kırmızı alarm verdiğini duyurmasının ardından Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Başkan Mehmet Atmaça ve üyeler çağrıya kulak vererek kan bağışında bulundu.

TÜMSİAD Trabzon Şubesi'nde gerçekleşen kan bağışı organizasyonuna katılan Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'te kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, ülke olarak sıkıntılı günlerden geçtikleri dönemde böyle bir çağrıya duyarsız kalamayacaklarını belirterek "Kan sürekli bir ihtiyaç. İnsandan temin edilebilen tek ihtiyaç. Türkiye'nin son zamanlarda içerinde bulunduğu diğer sıkıntılarda göz önüne alındığı zaman bir vatandaş olarak kan bağışında bulunmamız gerekiyor. İnsanlarımız çok duyarlı 15 Temmuz'da bunu hep birlikte yaşadık. Nasıl birlik olduğumuzu gösterdik. Böyle bir çağrıya duyarsız kalamazdık. Daha öncede kan bağışıda bulunmuştuk. Halkımızın duyarlılığı gerçekten çok güzel. İnşallah hep birlikte bu sıkıntıları da aşacağız" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede Türkiye genelinde 13 binin üzerinde kan bağışında bulunuldu

Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran ise Kızılay Genel Başkanı'nın açıklamasının ardından tüm Türkiye'nin kan bağışına koştuğunu belirterek "TÜMSİAD'da ilimizin bunun önderliğini yapıyor. Çünkü stoklarımızda hava koşulları nedeniyle ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu her yıl oluyor. Özellikle kış aylarında hastalıklarda artış oluyor ama kan bağışında düşüş yaşanıyor. Türkiye genelinde 13 binin üzerinde kan bağışı alarak bir rekora imza attık. Sayın Genel Başkanımızın çağrısına tüm Türkiye kulak verdi. TÜMSİAD'dan çok ciddi bir katılım oldu, kendilerini teşekkür ediyoruz. İlimizdeki tüm STK'lardan katılım bekliyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bölgemizdeki 40 tane hastanenin kan ürününü karşılıyoruz" dedi
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