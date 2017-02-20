Trabzon seriyi bozdu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, evinde Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor'un ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi de bozulmuş oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, evinde Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor'un ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi de bozulmuş oldu. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Bordo mavili futbolcuların kaleci Haydar'ı geçmeyi başaramadığı mücadele golsüz sona erdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Olcay'ın derinlemesi pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunda kaleci Hayder meşin yuvarlağı kontrol etti. 5. dakikada Olcay'ın sağ taraftan ortasında kale sahası önünde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda top kaleci Haydar'da kaldı. 14. dakikada Olcay'ın sol kanattan kullandığı korneri savunma karşıladı. Sonrasında devam eden atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşu yandan auta çıktı. 18. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Castillo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı. 25. dakikada ceza sahası içinde Yusuf'un pasıyla topla buluşan Olcay'ın vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 63. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı. 67. dakikada Olcay'ın çıkardığı topa ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Rodallega'nın vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 68. dakikada Okay'ın sağ taraftan ortasında Rodallega'nın rövaşata denemesinde meşin yuvarlak kale direğinin sağından auta çıktı. 76. dakikada Rodallega'nın indirdiği topa gelişine vuran N'Doye'nin şutunu kaleci Haydar'da kaldı.
---KÜNYE--- Stat: Şenol Güneş Kompleksi Yeni Stadyum Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Erdinç Sezertem xxx Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xxx, Uğur Demirok xxx, Durica x (Mustafa Akbaş dk. 14 xx), Mas xxx, Okay xx, Onazi xx, Olcay Şahan xx, Yusuf Yazıcı xx (N'Doye dk. 65 x), Castillo x (Bero dk. 77 x), Rodallega xx Yedekler: Esteban, Zeki Yavru, Medjani, Yusuf Erdoğan Teknik Direktör: Ersun Yanal Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Gassama xx, Lazic x (Emre Nafiz dk. 41 xx), Omerou xx, N'Sakala xx, Landel x (Plet dk. 41 xx), Candeias x, Efecan Karacan xx,Tzavellas xx, Fernandes x (Taha Yalçıner dk. 85 ?), Vagner Love x, Yedekler: Zlamal, Berkan, Birol, Ümit Türker Teknik Direktör: Safet Susic Sarı kartlar: Plat, Vanger Love, Candeias, Haydar (Aytemiz Alanyaspor), Bero, Okay, Pereira (Trabzonspor) (Gökmen Şahin / İHA)
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