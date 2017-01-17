17.01.2017 17:04 Trabzon şehidini uğurladı

Diyarbakır'da mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen 28 yaşındaki Miraç Kadir Özcan'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da dualarla uğurlandı. Diyarbakır'da mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen 28 yaşındaki Miraç Kadir Özcan'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da dualarla uğurlandı.

Maçka ilçesi Gürgenağaç Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit, AK Parti Trabzon milletvekilleri, Trabzon Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Keramettin Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, aile mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin toprağa verilişi sırasında ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Şehit eşi Semra Özcan'ın, "Ne olur hiç ağlamayın çok dua edin. Melek benim aşkım. Ben onu işe yolladım sabah koşa koşa gitti. Saatini kaçırmazdı. Aşkım babama çok selam söyle. Onu çok özledim. Seni de çok özleyeceğim" demesi herkesi duygulandırdı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cenazeye helikopter ile geldi. Trabzon Havalimanı'na uçakla gelen Soylu, daha sonra helikopter ile Maçka ilçesine gelerek şehidin cenazesine katıldı.

(Ersen Küçük - Ozan Köse / İHA)

