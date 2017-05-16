Trabzon şehidine tören

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bu sabah terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma uzman onbaşı Osmangazi Çetingöz için İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bu sabah terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma uzman onbaşı Osmangazi Çetingöz için İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehidin babası Kerim ve annesi Huriye Çetingöz ile sivil ve askeri erkan katıldı. Baba Kerim Çetingöz törende yaptığı konuşmada "Dedem Osmangazi'nin ismini oğluma verdim. Bir Osmangazi öldü ama bin Osmangazi doğar. Osmangaziler öldü diye sanmasınlar vatan sahipsiz kalır" dedi.

Törenin ardından şehidin cenazesi Trabzon Havalimanı'na götürülürken, buradan memleketi Yozgat'a gönderilmek üzere askeri uçakla Kayseri'ye gönderilecek.

(Bekir Koca /İHA)