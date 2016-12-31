Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Trabzon futbolu çöktü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Trabzon futbolu çöktü

Türkiye'de futbolun merkezi olarak adlandırılan Trabzon'da futbol adeta çöktü. Trabzon'un profesyonel liglerde mücadele eden 5 takım zirvede kendine yer bulamazken dip noktalarda olmaları dikkat çekiyor.

Türkiye'de futbolun merkezi olarak adlandırılan Trabzon'da futbol adeta çöktü. Trabzon'un profesyonel liglerde mücadele eden 5 takım zirvede kendine yer bulamazken dip noktalarda olmaları dikkat çekiyor.

Türk futboluna kazandırdığı birçok önemli isimle damga vurmasının yanı sıra profesyonel liglerde mücadele eden takımlarıyla da dikkat çeken Trabzon futbolu son yıllarına en ağır çöküşünü yaşıyor. Başta Trabzonspor olmak üzere profesyonel liglerde mücadele eden Trabzon takımları liglerde kötü durumda bulunuyor. Trabzonspor, 1461 Trabzon, Ofspor, Yomraspor ve Düzyurtspor takımları istenilen seviyede olmamaları Trabzon futbolunun son yıllarda yaşadığı sorunları adeta gözler önüne seriyor.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden ve şampiyonluklar kazanmasının yanı sıra Türk futbolunda Anadolu devrimi yapan Trabzonspor eski günlerini arıyor. Bordo-mavili kulübün sıkıntılı bir dönemden geçmesi alt liglerde yaşayan takımları da olumsuz yönde etkilemiş durumda. Bordo-mavililer ligde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 18 puan ile 13 sırada yer alarak tarihinin en kötü ilk yarısını tamamladı.

1461 Trabzon: Trabzonspor'un Pilot takımı olan 1461 Trabzon'da da durum farklı değil. Geçtiğimiz sezon bir alt lige düşerek 2 Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon takım bu sezon oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. 22 puan toplayan Karadeniz ekibi 9. sırada yer aldı.

Ofspor: 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ofspor ise ligin son sırasında yer alıyor. Oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Trabzon ekibi 12 puan ile 18. sırada yer aldı.

Yomraspor: 3. Lig 2 Grup'ta mücadele eden Yomraspor ise oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 21 puan ile 11 sırada yer aldı.

Düzyurtspor: 3. Lig 3 Grup'ta mücadele eden Düzyurtspor ise oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 29 puan ile 5. sırada yer aldı.

Trabzon futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer Trabzon futbolundaki çöküşü değerlendirdi

Türk futbolunun ve Trabzon futbolunun öncü isimlerinde Özkan Sümer, Trabzon futbolunun son yıllarda yaşadığı çöküşle ilgili olarak İHA Muhabiri'ne değerlendirmelerde bulundu.

Sümer, Trabzonspor'da artık oyuncu üretiminin büyük zaafa uğradığını belirterek, "Trabzonspor altyapısı sadece kendine oyuncu üretmeyle değil çevreye de oyuncu üretmeyle çok etkin olan bir altyapıydı, şimdi bu üretim tarzında bir düşüş olduğu için diğer takımları besleme konusunda bir yetersizlik ortaya çıkıyor. Bu da ortaya koydukları futbola ve saha sonuçlarına yansıyor. Bu altyapının diğer takımları beslemesi aynı zamanda Trabzonspor'a bu futbolcuların geri dönüşümü sekteye uğradığı için şehrin futbola armonisi bozuldu" dedi.

Trabzonspor durumunu da değerlendirilen Sümer," İlk yarıda istenilen puanları çıkaramadık ama çıkartılacak önemli dersler var. Bu dersleri ihmal etmezsek ve gereğince algılayabilirsek zannederim ikinci yarıda bu denli zorluklar yaşamayabiliriz. Yapılacak olan transferlerin Trabzonspor'un ihtiyaçlarına uygunluğu söz konusu. Kariyeri veya isim yapmış oyuncu söz konusu değil. Trabzonspor ihtiyacına uygun oyuncular tercih edilmesi elbette yararına olur. Aksi takdirde yaşadıklarının devamı sağlanır" ifadelerini kullandı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Işık, Şırnak'ta nöbet tutan askerleri ziyaret etti
Sekizinci çocuğunu doğurunca meme kanseri olduğunu öğrendi
Mitso'nun 2017 yılı tahmini bütçesi kabul edildi
Bodrum'da 2016 yılında mobeseye yansıyan kazalar pes dedirtti
2016'da Kocaeli Büyükşehir toplu taşımada yenilendi
Demir eksikliği; yorgunluk, halsizlik ve başarısızlık getiriyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Deniz Baykal başkan mı oluyor? Flaş açıklama...
Deniz Baykal başkan mı oluyor? Flaş açıklama...
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Müezzinoğlu açıkladı: Emekliye promosyonda sona gelindi
Müezzinoğlu açıkladı: Emekliye promosyonda sona gelindi
Elektrikler niye kesildi?Enerji Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Elektrikler niye kesildi?Enerji Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Işık, Şırnak'ta nöbet tutan askerleri ziyaret etti
Bakan Işık, Şırnak'ta nöbet tutan askerleri ziyaret etti
Sekizinci çocuğunu doğurunca meme kanseri olduğunu öğrendi
Sekizinci çocuğunu doğurunca meme kanseri olduğunu öğrendi
Mitso'nun 2017 yılı tahmini bütçesi kabul edildi
Mitso'nun 2017 yılı tahmini bütçesi kabul edildi
Bodrum'da 2016 yılında mobeseye yansıyan kazalar pes dedirtti
Bodrum'da 2016 yılında mobeseye yansıyan kazalar pes dedirtti
2016'da Kocaeli Büyükşehir toplu taşımada yenilendi
2016'da Kocaeli Büyükşehir toplu taşımada yenilendi
Demir eksikliği; yorgunluk, halsizlik ve başarısızlık getiriyor
Demir eksikliği; yorgunluk, halsizlik ve başarısızlık getiriyor
Oğlu için cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan anne yakalandı
Oğlu için cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan anne yakalandı
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin: 'Kıbrıs meselesi ne AB'nin işidir ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işidir'
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin: 'Kıbrıs meselesi ne AB'nin işidir ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işidir'
Beyşehir'de son 10 yılın rekor kar yağışı
Beyşehir'de son 10 yılın rekor kar yağışı
2016 yılında halk otobüslerinde 1 milyon 807 bin yolcu taşındı
2016 yılında halk otobüslerinde 1 milyon 807 bin yolcu taşındı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: 'Yeni bir Kıbrıs'ı kurmak azmiyle Cenevre'ye gidiyoruz'
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: 'Yeni bir Kıbrıs'ı kurmak azmiyle Cenevre'ye gidiyoruz'
OKA'dan 7 yılda 232 milyon TL mali destek
OKA'dan 7 yılda 232 milyon TL mali destek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English