16.01.2017 16:53 Trabzon Emniyetinde yeni görev atamaları yapıldı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde şube müdürlüklerine atamalar gerçekleşti. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde şube müdürlüklerine atamalar gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Birol Kayabaşı, Personel Şube Müdürlüğü'ne Kayacan Ekin, Trafik şube ve Trafik Bölge Müdürlüğü'ne Celal Yavuzay, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Kazım Günay Demiralay, Çarşıbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Kayan, İl Emniyet müdür yardımcısı Koordinasyon ve Eğitim Şube Müdürlüğü'ne Semih Abanoz getirildi.



