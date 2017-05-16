Trabzon'dan acı haber: 1 şehit

Trabzon'un Maçka ilçesi Karaağaçlı Yaylası'nda sabah saatlerinde terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan uzman çavuşun kaldırıldığı hastanede şehit olduğu öğrenildi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Karaağaçlı Yaylası'nda sabah saatlerinde terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan uzman çavuşun kaldırıldığı hastanede şehit olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timin bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada terör örgütü PKK'nın bölgedeki grubu ile sıcak temasa girildi. Açılan ilk ateş sırasında 24 yaşındaki Osman Gazi Çetingöz isimli bir Uzman Çavuş yaralanırken, yaralı uzman çavuş kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Uzman Çavuş'un Yozgatlı ve bekar olduğu belirtildi.

Öte yandan bölgedeki operasyonlar devam ederken, operasyonlara yörede araziye bilen gönüllüler ile Polis Özel Harekat ekipleri de destek veriyor.

