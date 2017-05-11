Trabzon'daki yangın 8,5 saat sonra söndürüldü

Trabzon'da sabah saatlerinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın 8,5 saattin sonunda kontrol altına alındı.

Trabzon'da sabah saatlerinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın 8,5 saattin sonunda kontrol altına alındı.

Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sabah saat 08.00 sıralarında Gündoğdu Mobilya'ya ait fabrikada elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın yapılan uzun uğraşlar sonucunda 16.30 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangının ihbar alınmasının hemen ardından toplamda 70 itfaiye aracı, arasöz ve iş makinesi ile yangına müdahale etti. Rize ve Giresun'dan da 1'er itfaiye aracı bölgeye geldi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Ömer Çolak ve Sinan Gebiç isimli 2 itfaiye eri yaralanırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bütün ekiplerimiz ilk anda olay yerine intikal etmiştir. Bu fabrikada bin insanımız istihdam ediliyor. Trabzon'umuz için çok önemli bir tesistir. Kışın kar yağışında da bir bölümünde bir hasar meydana gelmişti. İşadamı Aydın Gündoğdu ve tüm çalışma arkadaşlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi bir kez daha iletiyorum. Her hangi bir can kaybı ve yaralı olmaması tek tesellimizdir" diye konuştu.

