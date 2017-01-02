02.01.2017 21:22 Trabzon'da uyuşturucu ve sigara operasyonu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yılbaşında yapılan operasyonlarda toplam 4 Bin 620 paket kaçak sigara, 110 litre kaçak içki yakalandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yılbaşında yapılan operasyonlarda toplam 4 Bin 620 paket kaçak sigara, 110 litre kaçak içki yakalandı.



Yapılan uyuşturucu operasyonlarında biri ruhsatsız tabanca ve birde av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca 3 farklı adreste yapılan operasyonda 564 adet ecstasy hap, 10 gram kokain, 20 gram esrar ele geçirildi. Yapılan baskınlarda A.D ve İ.K uyuşturucu kullanmaktan S.K, M.K, ve S.A 'ya uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı. 5607 sayılı kanuna muhalefetten de iki kişi hakkında işlem yapıldı.

