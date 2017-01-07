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Trabzon'da 'Muhteşem Trabzon Tarihi' Konferansı
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Trabzon'da 'Muhteşem Trabzon Tarihi' Konferansı

Trabzon Yazarlar Derneği Başkanı ve araştırmacı-yazar Mustafa Yazıcı, Trabzon'un dünyada kurulmuş en eski 8 şehir arasında yer aldığını belirterek Trabzon'un kuruluş tarihinin meçhul olduğunu söyledi.

Trabzon Yazarlar Derneği Başkanı ve araştırmacı-yazar Mustafa Yazıcı, Trabzon'un dünyada kurulmuş en eski 8 şehir arasında yer aldığını belirterek Trabzon'un kuruluş tarihinin meçhul olduğunu söyledi.

Trabzon Yazarlar Derneği tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Muhteşem Trabzon Tarihi" konferansta konuşan Yazıcı, "Şimdiye kadar Trabzon'un fethi hep kutlanıyor, kurtuluş törenleri yapılıyor. Ancak milattan önce, sonra ve son 300 senelik muhteşemlikten bahsedilmiyor" dedi.

"Trabzon dünyanın en eski kurulmuş 8 şehrinden biridir"

"Trabzon'un muhteşem izleri katledilmiştir, yok olmuştur" diyen Yazıcı "Elimizde birkaç mimari eserler, biraz atalarımızdan kalan destanlar gibi bazı ipuçları kalmıştır. Trabzon'un kuruluş tarihi meçhul. Hiçbir tarihte şu tarihte Trabzon kurulmuştur, denilmiyor. Tahminen bilinen 4 bin senelik tarihi vardır deniliyor. Halbuki başka bazı tarihçiler diyor ki 'Trabzon dünyanın en eski kurulmuş 8 şehrinden biridir.' Şu gerçeği bilmiyoruz, bu hiç konuşulmuyor. Trabzon'un hudutları bizi muhteşem bir yer olduğunu gösteriyor. Haritalar elimizde; Batum'dan Kastamonu'ya kadar. Batum'dan Kastamonu'ya kadar olan bir şehirde geçmişi nasıl muhteşem olmaz. 17. Yüzyıl'a kadar dünya takvimlerine geçmiş 3 büyük şehir var. O zaman bugünkü 25 milyonluk Tokyo yok. Trabzon var, Paris var, İstanbul var. 17. yüzyıldan sonra Trabzon geriledi, geriledi, bu hallere düştü. Samsun 1925 yılında Trabzon'dan ayrıldı. Rize 1924 yılında ayrıldı, Giresun 1921 yılında ayrıldı, diğerlerini tam olarak bulamadım kaç yılında ayrıldığını. Bugün Samsun, Trabzon'u geçti. Trabzon'un muhteşemlikleri yok oldu" dedi.

"Zağnos burcunun altındaki Fatih'in kitabesi kayıp"

Trabzon'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon için söylediği sözlerin Zağnos burcundan kaldırıldığını da iddia eden Yazıcı, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın Maçka'dan Trabzon'a gelirken söylediği 'Biz buraları toprakları için feth etmiyoruz, İslami yerleştirmek için fethediyoruz.' sözünün yazılı olduğu kitabe ne yazıktır ki Zağnos burcundaki yerinde 1995 ve 2000 yılları arasında vardı. Ancak daha sonra asılı bulunduğu yerden kaldırılmıştır. İddia ediyorum Trabzon'da gizli bir el var. Valiye, belediye başkanına sorduk, 'kim kaldırdı?' diye hepsi bilmediklerini söyledi" ifadelerini kullandı.
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