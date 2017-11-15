15.11.2017 16:15 Trabzon'da motosiklet markete böyle girdi

Trabzon'da bir motosiklet sürücüsü kontrolünü sağlayamadığı motosikleti ile birlikte marketten içeri girdi. Trabzon'da bir motosiklet sürücüsü kontrolünü sağlayamadığı motosikleti ile birlikte marketten içeri girdi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da motosiklet sürücüsü bir benzin istasyonuna girdiği esnada motosikletinin kontrolünü sağlayamayarak istasyonun market bölümünden içeri daldı. Market girişinde bir çalışan motoskletin kendisine çarpmasından kıl payı kurtulurken, market çalışanları içeri giren motosikletlinin şaşkınlığını yaşadı. O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



