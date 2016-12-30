Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Trabzon'da 'Kadınlar Hali' son günlerini yaşıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Trabzon'da 'Kadınlar Hali' son günlerini yaşıyor

Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır hizmet veren, köylü kadınların bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri getirip sattıkları 'Kadınlar Hali' kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması nedeniyle son günlerini yaşıyor.

Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır hizmet veren, köylü kadınların bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri getirip sattıkları "Kadınlar Hali" kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması nedeniyle son günlerini yaşıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yıkılacak olan Kadınlar Hali'nin yeni projeyle farklı bir boyut kazanacağını belirterek oradaki kültürü tekrar yaşatacaklarını söyledi. Kadınlar Hali'nin en geç 2018 yılının ortalarında tamamlanmasının planladığını ifade eden Gümrükçüoğlu, "Tabakhane Vadisi kentsel dönüşümü uygulama aşamasına gelmiş bulunmakta ve Rekreasyon Projesi'ni tamamlamış durumdayız. Bu çalışmalar sırasında bize tarihimizin, kültürümüzün kadim şehirdeki mirasları var. Orası hanım kardeşlerimizin kendi bahçelerinden, tarlalarından yetiştirdikleri maydanozu, lahanayı getirip direkt sattıkları bir alandı. Bu bizim için manevi kıymeti de çok olan aynı zamanda da oradakilerin kazandıkları ile çocuklarını okuttukları evlerinin geçimini sağladıkları bir güzel hatıra idi. O hatırayı şehir olarak devam ettirmeyi Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak o projeyi hazırlarken yaşatmayı amaçladık. Onların bu emeğine bu tarihine gösterdiğimiz saygıyla orasının aynı biçimi ile biraz daha belki ebatları değişse bile yaşatılması sonucuna ulaşabilmek için paydaşlarımızı çağırdık. Ortaya güzel bir proje çıkardık. Bunun sonucunda ablalarımızın bahçelerindeki, tarlalarındaki maydanozu, marulu, lahanayı satıp da geçindikleri konumu ve ortamı muhafaza edeceğiz. Muhtemelen 2017 yılında yıkımlar, ikinci yarısında da işlemleri başlatılmış oluruz. 2017 yılı sonuna azami 2018 ortasına kadar tamamlanmaya çalışılır. O bölge bize tarihimizin kadim şehre önemli bir mirası. O hatıralara bağlı olarak yeniden Trabzon'a en iyi şekliyle kazandırılacaktır" dedi.
Burasının yıkılması karşısında mağdur olacaklarını dile getiren kadınlar kendilerine yer gösterilmesini isterken akıbetleri konusunda endişe yaşadıklarını söylediler.
Köylerinde ve bahçelerinde ürettikleri sebze ve meyveleri yıllardır burada sattıklarını belirten Havva Demir, "30 yıldır köyümde yetiştirdiklerimi 3 araba değiştirerek buraya getirip satıyorum. Yıllardır buraya alıştı. Yıkılırsa bizim için iyi olmayacak. İnşallah bize yer gösterirler" diye konuştu.
Fatma Demir'de 15 yıldır Kadınlar Hali'nde yöresel ürünlerini sattığını ifade ederek "15-16 yıldır devamlı olarak buradayım. Burada satılan hepsi köyde yetiştirdiğimiz ürünler. Burası yıkıldı mı ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnşallah bize yer gösterirler" ifadelerini kullandı.
(Bekir Koca / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da fırtına inşaat iskelesini uçurdu
Oğuzeli MYO'da eğitime katılan öğrenciler sertifikalarını aldı
Burhaniye'de yılbaşı denetimi
İnönü'de kızaklar yarışacak
Soğuk kış günlerinde içleri ısıtan hizmet
Üniversiteli gençlerden ilkokul öğrencilerine anlamlı yardım
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakanlık'tan 'elektrik kesintisi' açıklaması
Bakanlık'tan 'elektrik kesintisi' açıklaması
Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller
Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller
Galatasaray yönetimi Hamit Altıntop'u kovdu!
Galatasaray yönetimi Hamit Altıntop'u kovdu!
Borajet'in yeni sahibi SBK Holding!
Borajet'in yeni sahibi SBK Holding!
Kar yağışı başladı, kırmızı alarm verildi! İstanbul hava durumu
Kar yağışı başladı, kırmızı alarm verildi! İstanbul hava durumu
Adapazarı, Kocaeli, İstanbul 'da elektrik kesintisi! Marmara'da elektrik kesintileri
Adapazarı, Kocaeli, İstanbul 'da elektrik kesintisi! Marmara'da elektrik kesintileri
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da fırtına inşaat iskelesini uçurdu
İstanbul'da fırtına inşaat iskelesini uçurdu
Oğuzeli MYO'da eğitime katılan öğrenciler sertifikalarını aldı
Oğuzeli MYO'da eğitime katılan öğrenciler sertifikalarını aldı
Burhaniye'de yılbaşı denetimi
Burhaniye'de yılbaşı denetimi
İnönü'de kızaklar yarışacak
İnönü'de kızaklar yarışacak
Soğuk kış günlerinde içleri ısıtan hizmet
Soğuk kış günlerinde içleri ısıtan hizmet
Üniversiteli gençlerden ilkokul öğrencilerine anlamlı yardım
Üniversiteli gençlerden ilkokul öğrencilerine anlamlı yardım
Gaziantep Kolej Vakfı Serdar Derman'ı ağırladı
Gaziantep Kolej Vakfı Serdar Derman'ı ağırladı
Davutoğlu'ndan TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Davutoğlu'ndan TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Başkan Kılıç'tan yeni yıl mesajı
Başkan Kılıç'tan yeni yıl mesajı
Fırtına dev iskeleyi uçurdu
Fırtına dev iskeleyi uçurdu
Rusya uzmanından ilginç değerlendirme
Rusya uzmanından ilginç değerlendirme
İl Jandarma Komutanı Akça'dan NTSO'ya veda ziyareti
İl Jandarma Komutanı Akça'dan NTSO'ya veda ziyareti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English