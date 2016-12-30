30.12.2016 15:21 Trabzon'da 'Kadınlar Hali' son günlerini yaşıyor

Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır hizmet veren, köylü kadınların bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri getirip sattıkları 'Kadınlar Hali' kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması nedeniyle son günlerini yaşıyor. Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır hizmet veren, köylü kadınların bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri getirip sattıkları "Kadınlar Hali" kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması nedeniyle son günlerini yaşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yıkılacak olan Kadınlar Hali'nin yeni projeyle farklı bir boyut kazanacağını belirterek oradaki kültürü tekrar yaşatacaklarını söyledi. Kadınlar Hali'nin en geç 2018 yılının ortalarında tamamlanmasının planladığını ifade eden Gümrükçüoğlu, "Tabakhane Vadisi kentsel dönüşümü uygulama aşamasına gelmiş bulunmakta ve Rekreasyon Projesi'ni tamamlamış durumdayız. Bu çalışmalar sırasında bize tarihimizin, kültürümüzün kadim şehirdeki mirasları var. Orası hanım kardeşlerimizin kendi bahçelerinden, tarlalarından yetiştirdikleri maydanozu, lahanayı getirip direkt sattıkları bir alandı. Bu bizim için manevi kıymeti de çok olan aynı zamanda da oradakilerin kazandıkları ile çocuklarını okuttukları evlerinin geçimini sağladıkları bir güzel hatıra idi. O hatırayı şehir olarak devam ettirmeyi Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak o projeyi hazırlarken yaşatmayı amaçladık. Onların bu emeğine bu tarihine gösterdiğimiz saygıyla orasının aynı biçimi ile biraz daha belki ebatları değişse bile yaşatılması sonucuna ulaşabilmek için paydaşlarımızı çağırdık. Ortaya güzel bir proje çıkardık. Bunun sonucunda ablalarımızın bahçelerindeki, tarlalarındaki maydanozu, marulu, lahanayı satıp da geçindikleri konumu ve ortamı muhafaza edeceğiz. Muhtemelen 2017 yılında yıkımlar, ikinci yarısında da işlemleri başlatılmış oluruz. 2017 yılı sonuna azami 2018 ortasına kadar tamamlanmaya çalışılır. O bölge bize tarihimizin kadim şehre önemli bir mirası. O hatıralara bağlı olarak yeniden Trabzon'a en iyi şekliyle kazandırılacaktır" dedi.

Burasının yıkılması karşısında mağdur olacaklarını dile getiren kadınlar kendilerine yer gösterilmesini isterken akıbetleri konusunda endişe yaşadıklarını söylediler.

Köylerinde ve bahçelerinde ürettikleri sebze ve meyveleri yıllardır burada sattıklarını belirten Havva Demir, "30 yıldır köyümde yetiştirdiklerimi 3 araba değiştirerek buraya getirip satıyorum. Yıllardır buraya alıştı. Yıkılırsa bizim için iyi olmayacak. İnşallah bize yer gösterirler" diye konuştu.

Fatma Demir'de 15 yıldır Kadınlar Hali'nde yöresel ürünlerini sattığını ifade ederek "15-16 yıldır devamlı olarak buradayım. Burada satılan hepsi köyde yetiştirdiğimiz ürünler. Burası yıkıldı mı ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnşallah bize yer gösterirler" ifadelerini kullandı.

(Bekir Koca / İHA)

