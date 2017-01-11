11.01.2017 12:13 Trabzon'da intihar

Trabzon'un Araklı ilçesinde 65 yaşındaki bir kişi kafasına dayadığı tabanca ile intihar etti. Trabzon'un Araklı ilçesinde 65 yaşındaki bir kişi kafasına dayadığı tabanca ile intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Fevzi Atasoy, evinde tek başına bulunduğu sırada başınadayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Fevzi Atasoy'un geriye bir mektup bıraktığı ve mektupta borçları ile alakalı bilgilere yer verdiği öğrenildi. Atasoy'un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adi Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay ile alakalı Jandarma ekipleri çalışma başlattı.

