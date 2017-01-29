Trabzon'da 'Fırtına'lı açılış!

Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor ile Gaziantepspor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 4-0 kazandı.

Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor ile Gaziantepspor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 4-0 kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Muhammed İldiz'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Onur, topu kornere çeldi.

15. dakikada Olcan Şahan'ın ceza sahası içine gönderdiği topu N'Doye, Castillo'nun önüne bıraktı. Castillo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0

27. dakikada Castillo'nun derinlemesine pasında ceza sahası içindeki Olcay topu Yusuf'a çıkardı. Meşin yuvarlağı önüne alan Yusuf, düzgün bir vuruşla topu ağalarla buluşturdu. 2-0

49. dakikada Pereira'nın pasında Olcay Şahan ceza sahası içindeki Castillo'yu gördü. Castillo düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Paulo Victor'un solundan ağalarla buluşturdu. 3-0

69. dakikada N'Doye'nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Castullo'nun vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Paulo Victor iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada Pedroso'nun ceza sahası içinde Rodallega'yı düşürmesi sonucu karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanana Uğur kaleci Paulo Victor'un solundan ağalarla buluşturdu.

74. dakikada Ghilas'ın sol taraftan ortasında kale sahası içindeki Sefa Yılmaz'ın çaprazdan kafa vuruşunda Onur meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

80. dakikada Durica'nın pasında topu önüne alan Olcay Şahan'ın ceza sahası dışında vuruşunda üst direktten dönen topa Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Paulo Victor'da kaldı.



KÜNYE

Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Ümit Öztürk xxx, İsmail Şencan xxx, Osman Gökhan Bilir xxx

Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xxx, Uğur xxx, Durica xxx, Mas xxx, Okay xx, Onanzi xx (Rodallega dk. 66 x), Yusuf Yazıcı xxx (Medjani dk. 81 ?), Olcay Şahan xxx, Castillo xxx, N'Doye xxx (Yusuf Erdoğan dk. 81 ?)

Yedekler: Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gaziantepspor: Paulo Victor x, Barış x, Elyasa x, Wallace Reis x, Pedroso x, Abdulkadir x, Muhammed İldiz x, Doğanay Kılıç x (Muhammet Demir dk. 46 x), Kangwa x (Daniel Kolar dk. 46 x), Sefa Yılmaz x, Nabil Ghilas x (İlhan Parlak dk. 81 ?)

Yedekler: Gökhan, Orkan, Gonzalez, Musa Nizam

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Castillo (dk. 15 ve 49), Yusuf Yazacı (dk. 27), Uğur (dk. 72 pen.) Trabzonspor

Sarı kartlar: Onazi, Uğur (Trabzonspor), Muhammed İldiz, Pedroso, Sefa Yılmaz (Gaziantepspor)

(Gökmen Şahin / İHA)