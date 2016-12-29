29.12.2016 12:01 Trabzon'da 'Doğum Hizmetlerinin Güçlendirilmesi' programı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun yürütücülüğünde, Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliği ile ebelere yönelik 'Doğum Hizmetlerinin Güçlendirilmesi' eğitim programının açılışı yapıldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun yürütücülüğünde, Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliği ile ebelere yönelik "Doğum Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" eğitim programının açılışı yapıldı.



Toplantıda İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kemal Süleyman, KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz, Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Halit Çınarka, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Köksal Hamzaoğlu, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi, Vakfıkebir Devlet Hastanesi, Of Devlet Hastanesi, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi, Sürmene Devlet Hastanelerinin başhekim ve sağlık bakım hizmetleri müdürlerinin yanı sıra KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri hazır bulundu.



Açılışta ilk olarak söz alan Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Halit Çınarka, ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Doğum hizmetlerinin nitelikli olmasında ebenin çok önemli bir yeri var. Ülkemizde ve tüm dünyada yüksek olan sezaryen oranlarının makul oranlara çekilmesinde ebelerin etkin rol alması gerektiğini, bu yüzden de ebelik hizmetlerinin hizmet içi eğitimlerle güçlendirilmesi çok önemli" dedi.



Daha sonra söz alan KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz de, Türkiye'de sezeryanla doğum oranının yüzde 50 olduğuna dikkat çekerek, "Normal doğum oranını artırmak istiyorsak, sezaryen oranları düşük ülkeleri model almalıyız. Örneğin Hollanda'da sezaryen ile doğum yüzde 15, Türkiye'de yüzde 50'lerde. Hollanda da doğumlarda ebeler aktif rol alıyor, ebelik hizmetlerinin iyi olduğu ülkelerde normal doğum oranı çok yüksek, bizde ülke olarak bu ebelik modellerini ülkemize yerleştirmeliyiz" diye konuştu.



Eğitim program koordinatörü KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Songül Aktaş ise, Trabzon başta olmak üzere 46 ilde, 41 konu başlığı ile uygulanan bu eğitim programının içeriğinin çok zengin olduğunu, hem teorik hem de uygulamalı olarak bu eğitimin alanında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.



Aktaş, doğum hizmetlerinin güçlendirilmesinde ebelerin iletişim ve el becerilerinin ve de güncel bilgilerle donatılmış bilgi düzeylerinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.



Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Cevahir Arduç da, eğitim programının verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve katılımcılara maksimum katkı sağlaması noktasında ekip anlayışı içerisinde her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını, eğitimin sağlıklı doğumlar, sağlıklı yeni doğanlar ve mutlu anneler olarak geri dönüşü olacağına inançlarının tam olduğunu kaydetti.



Öte yandan, Türkiye genelinde normal doğumun yaygınlaştırılması, riskli olmayan durumlarda doğumların ebe ile gerçekleştirilmesi, anne adaylarının doğum eylemini sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmesi ve güncel yaklaşımlarla doğum hizmetlerinin kalitesinin artırılması, eğitim programının temel hedefleri arasında olduğu belirtildi.

