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Trabzon'da cinnetler ve toplu cinayetler
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Trabzon'da cinnetler ve toplu cinayetler

Trabzon'da son 10 yılda aile içinde meydana gelen cinnet ve toplu cinayet olaylarında 4 kişi silahla ailelerinden 20 kişiyi öldürdü.

Trabzon'da son 10 yılda aile içinde meydana gelen cinnet ve toplu cinayet olaylarında 4 kişi silahla ailelerinden 20 kişiyi öldürdü.

Dün Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan olay yine 'cinnet' denen acı gerçeği bir kere daha gözler önüne serdi. Cinnet geçiren kişilerin genellikle en sevdiklerini öldürdüğünü ifade eden uzmanlar, uyku bozukluğu ile başlayan psikolojik sorunların asla ve asla küçümsenmemesi gerektiğini vurguluyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. İrfan Coşkun, cinnet geçiren kişilerin genellikle çok sevdiklerini öldürdüklerine dikkat çekerek "Maalesef 'Cinnet' diye bir gerçek var. Çoğunlukla da cinnet geçiren kişi çok sevdiklerini öldürebiliyor. Aynı zamanda da birden fazla kişiyi öldürebiliyor. Geliyor evde hiç o konuyla alakası olmayan komşularını arkadaşlarını da öldürüyor. Bu olaylarda hep bir bilgi eksikliğinin olduğunu da bilmemiz lazım. Kişi hastalanıyor hastalandığını kendisi bir süre itiraf etmek istemiyor, kimse anlasın istemiyor. Bir süre sonra şikayetler sıkıntılar artmaya başlıyor. Artık kontrol edilmez hale geliyor ve kulağına seslen gözüne görüntüler görünmeye başlıyor. Onun için bu noktaya gelmeden önce hafif bir kafa karşılığında bir uzmandan yardım alınması gerekiyor. Kişi hastalandıysa uykuları bozuluyor, hiç uyumamaya başlıyor. Uyku bozulduysa bir problem başladı, anlamına geliyor. Bu problemin bir uzman tarafından teşhisinin konulması gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan Trabzon'da son 10 yılda aile içinde meydana gelen büyük cinnet ve toplu cinayet olayları şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul'dan memleketi Sürmene ilçesine gelen Ali Ragıpoğlu (53), dün Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde erkek kardeşi Ahmet Ragıpoğlu'nun (45) kendisinden para istemesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ragıpoğlu, tüfekle ilk önce kardeşi Ahmet Ragıpoğlu'nu ardından da annesi Zehra Ragıpoğlu (75), kardeşleri Elmas Ragıpoğlu (50) ve yatalak olan özürlü kardeşi Asuman Ragıpoğlu'nu (48) tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası Ali Ragıpoğlu tüfekle birlikte polise teslim oldu.

Polis cinneti

15 Mart 2016 günü meydana gelen olayda ise Trabzon Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi'nde görevli polis memuru Veli Çakı (53), Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesi Aydın Sitesi 8. kattaki evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirdi. Çakı, önce eşi Gönül Çakı'yı ardından kızı Tansu Tenay (19) ile 27 yaşındaki oğlu Çağatay'ı vurdu. Olay sonrası kendisine ait silah ile intihar eden polis memuru Veli Çakı olay yerinde kızı ile birlikte hayatını kaybederken, eşi Gönül Çakı ve oğlu Çağatay Çakı da kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Türkiye'de yaşanan en büyük cinnet olaylarından biri Sürmene'de yaşandı

8 Ocak 2008 tarihinde ise Türkiye'nin en büyük cinnet olaylarından biri Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşandı. Sürmene ilçesinde meydana gelen olayda Hasan Danışmaz eşi ve 6 çocuğunu tabanca ile vurarak öldürdü. Olay ilçeye bağlı Soğuksu Mahallesi'nde meydana gelmişti. 4 katlı bir binanın giriş katında oturan ve yol inşaatında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Hasan Danışmaz, geçirdiği cinnet sonucu, eşi Hashatun Danışmaz ile çocukları Emrullah (14), Hasan (7), Nurten (3), Havva (16), Coşkun (18) ve Melek D. (20) tabanca ile vurarak öldürmüştü.

Ailesinden 4 kişi ile yoldan geçen çobanı öldürdü

11 Ağustos 2007 tarihinde ise Çaykara'nın Ulucami Köyü'nde ise Eyüp Terzi, kayınpederi Muzaffer Gargar (54), baldızı Yeter (26), ikiz kayınbiraderleri Metin (12) ve Murat Gargar (12) ile yoldan geçen çoban Ali Güven'i (35) kalaşnikof marka makineli tüfekle öldürerek kayıplara karıştı. Olayın zanlısı olarak aranan Eyüp Terzi, yaklaşık 9 ay sonra 7 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Fatih'de bir otopark işletmecisini silahla vurarak öldürdüğü ve 1 kişiyi de silahla yaraladığı iddiasıyla İstanbul'da polis ekiplerince yakalanmıştı.
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