Trabzon'da çatışma: 1 asker yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesi Karaağaçlı köyünde sabah saatlerinde bir terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada 1 uzman çavuş hafif şekilde yaralandı.
Trabzon'un Maçka ilçesi Karaağaçlı köyünde sabah saatlerinde bir terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada 1 uzman çavuş hafif şekilde yaralandı. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Maçka ilçemiz kırsalında tek kişilik temas sağlandı. Bir uzman çavuşumuz hafif şekilde yaralandı" dedi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, konuyla ilgili açıklama yapılacağı bildirildi.
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