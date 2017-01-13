13.01.2017 13:55 Trabzon'da 4 subay FETÖ'den tutuklandı

Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 4 subay çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 4 subay çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, TSK içerisinde kripto subaylara yönelik operasyonlarda Trabzon Emniyet TEM Şube Müdürlüğü'nün gözaltına aldığı Artvin Garnizon Komutanı Albay Adnan D., Yarbay İbrahim A. Binbaşı Murat K. Yarbay Bülen A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Artvin Garnizon Komutanı Albay Adnan D.'nin Uşak'ta gözaltına alındığı ve burada tutuklandığı öğrenildi.



