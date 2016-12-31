31.12.2016 11:03 Trabzon'a yatırımlar devam ediyor

Çeşitli bakanlıklar tarafından Trabzon'a yapılan yatırımlar devam ediyor. Çeşitli bakanlıklar tarafından Trabzon'a yapılan yatırımlar devam ediyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'daki yatırım ve istihdamlarının oluşması için büyük gayret gösteriyor. Bakan Soylu'nun yakından takip ettiği Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) daha önce kullandığı 5 katlı hizmet binası 11 milyon 700 bin lira bedel karşılığında İŞ-KUR'a devredildi. Bakan Soylu, Trabzon için çok önemli bir görev görecek olan İŞ-KUR'un yeni hizmet binasının da yeni yılla birlikte açılacağının müjdesini verdi. Maliye Bakanlığı'nın izni, Kalkınma Bakanlığı'nın onayıyla devredilen bina sayesinde İŞ-KUR Trabzon İl Müdürlüğü vatandaşların daha kolaylıkla ulaşabileceği merkezi bir yerde hizmet vermiş olacak.



Öte yandan, Adalet Bakanlığı tarafından da Trabzon'a müjdeler verildi. 2017 yılında Adalet Bakanlığı tarafından Of, Araklı, Akçaabat ve Vakfıkebir ilçelerine adalet binası yapılacağı belirtildi.

