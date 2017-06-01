Tozdan bunalan esnaf yol kapattı

Samsun'un Bafra ilçesinde alt yapı çalışmaları ile yolun bozulması üzerinde toz nedeniyle çalışamadıklarını iddia eden esnaf, yolu trafiğe kapattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde alt yapı çalışmaları ile yolun bozulması üzerinde toz nedeniyle çalışamadıklarını iddia eden esnaf, yolu trafiğe kapattı.

Bafra Fevzi Çakmak Mahallesi Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde bulunan esnaf, alt yapı çalışmaları sonrası 3 aydır yollarının yapılmadığı iddia ederek araçlarla yolu trafiğe kapattı. Sanayi esnafı, "Yaklaşık 65 gündür burada ne kulak kaldı ne burun kaldı soluma diye bir şey yok. Tozdan dolayı cihazlarımız arıza yaptı. '5'inci ayda yapacağız' dediler, 6'ncı aya geldik hala yapacaklar. Arabalarımızı yıkayamıyoruz, tozdan nefes alıp çalışmıyoruz. Perişan olduk" diyerek bir an önce yollarının yapılmasını istedi.

Yolun trafiğe kapanmasıyla dolmuşlar ve araçlar güzergahlarını değiştirmek zorunda kaldı. Esnaf, yolun kapanmasının ardından bölgeye gelen Bafra Belediyesi sulama aracını da yola sokmadı. 45 dakika trafiğe kapalı kalan yol, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin esnafla konuşarak ikna etmesiyle açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Şube Müdürü Yakup Tulum, asfalt ekiplerinin Ali Kale Caddesi'nde çalıştıklarını, oradan da olimpiyatlar nedeniyle stadyumun iç yolunun devreye girebileceğini ancak ondan sonra programa alabileceklerini söyledi.



"2-3 GÜN İÇERİSİNDE YOL YAPILACAK"

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ise Samsun Büyükşehir Belediyesi ile görüştüğünü, yolun en kısa zamanda asfaltlanacağını belirterek, "Sabah Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmede, yolun 2-3 gün içerisinde yapılacağını söyledikler" dedi.

(Ahmet Şükrü Uluçay /İHA)