Townsend: TSK, Rakka operasyonu için çalışmaları engellememeye dikkat etsin

Townsend, ABD Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen ve Bağdat'tan telekonferans aracılığıyla katıldığı basın toplantısında konuştu. El Bab'ın kurtarılması ve IŞİD'e karşı mücadele hakkında konuşan ABD'i komutan, TSK ve ÖSO güçlerine IŞİD'e karşı mücadeleye odaklanmalarını, koalisyonun Rakka için 'hazırlık gücünü ve işlerini engellememeyi dikkate almaları' önerisinde bulundu.

'RAKKA'DAKİ ÖRGÜT ÜYELERİ İZOLE OLACAK'

El Bab'ın Kuzey Suriye'de bazı büyük kentlere ulaşmada önemli bir yer olduğunu kaydeden Townsend, "Ekim ayında Dabık'ın geri alınmasıyla IŞİD El Bab'ı lojistik, komuta ve kontrol merkezi olarak kullandı. IŞİD'in destek hatlarının kesilmesi ve liderlerinin bozguna uğratılması, Rakka'daki örgüt üyelerinin izole olmasını sağlayacak. IŞİD'in Suriye'de hareket yeteneğini, Avrupa'ya terörist ihracını daha da zorlaştıracak" dedi.

'DSG GÜÇLERİNİN RAKKA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Townsend, "Türk güçlerinin Rakka operasyonuna katılmalarını bekliyor musunuz yoksa göz ardı mı edeceksiniz" sorusuna verdiği yanıtta, şu anda Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Rakka'nın izole edilmesi çalışmalarını sürdürdüğünü, bütün seçenekleri gözden geçireceklerini söyledi.

Townsend, "Hangi güçlerin Rakka operasyonuna katılacağına ilişkin bütün seçenekleri göz önüne alıp değerlendireceğiz. Şimdilik hiçbir şey masadan kalkmış değil. Bu konulara göz atıp planlamak için hala zamanımız var, bunu tüm ortaklarımızla yapıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN KATILIMINI HALA TARTIŞIYORUZ'

Townsend, "Türk güçlerinin Rakka operasyonuna katılmalarını bekleyip beklemediği ve operasyona Kürt güçlerin katılıp katılmayacağı" sorusunu da, "Türk güçlerinin katılıp katılmayacağını kendileriyle hala tartışıyoruz. Sayıları ve katkıları ne olur bilmiyorum" diye yanıtladı.

Amerikalı komutan, Kürtlerin operasyona katılımları konusunda da "Evet, Kürtlerin Rakka operasyonuna katılmalarını bekliyorum. Gerçek şu ki Rakkalı Kürtler var, yerel Kürtler var, başka Kürtler var. Bunlar Suriyeli, Araplar, Kürtler, Türkmenler, hepsi Suriyeli ve Suriye'yi IŞİD'den kurtarmak için mücadele ediyorlar. Evet, Kürtlerin katılmalarını bekliyorum. Kimsenin Rakka'nın nüfus yapısını değiştireceğini de sanmıyorum" şeklinde konuştu.

'TSK VE ÖSO'NUN BAŞARISI, KOALİSYONA CESARET VERDİ'

Halep bölgesinde IŞİD'in elinde bulunan son nokta olan El Bab'ın IŞİD'den kurtarılmasıyla örgüte lojistik destek ve yeni savaşçı katılımının kapılarının kapatıldığını belirten Townsend, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özel Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin El Bab kentinde IŞİD'e büyük bir darbe vurduğunu söyledi.

Townsend, koalisyon güçlerinin El Bab'da TSK ve ÖSO güçlerine 50'yi aşkın hava saldırısı ile destek verdiğini belirtti: "El Bab'ın kurtarılmasıyla birlikte Türkiye, sınırlarını IŞİD'e karşı güven altına aldı. Türk ordusunun El Bab'da IŞİD'e karşı kazandığı başarı, koalisyon güçlerine de cesaret verdi."