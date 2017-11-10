10.11.2017 23:05 Toulouse'daki saldırının terörle bağlantısı yok

Fransa'nın Toulouse kentinde 3 öğrencinin yaralanmasına neden olan araç saldırısının, terörle bağlantısının bulunmadığı açıklandı. Fransa'nın Toulouse kentinde 3 öğrencinin yaralanmasına neden olan araç saldırısının, terörle bağlantısının bulunmadığı açıklandı.

Savcı Pierre Yves Couilleau, Toulouse kentinde 3 Çin kökenli öğrencinin yaralanmasına neden araç saldırısında, herhangi bir terör bağlantısı bulunmadığını açıkladı. Savcı Couilleau yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki saldırganın uyuşturucu kullanma suçundan sicil kaydı bulunduğunu ve şizofren hastası olduğunu belirtti.

(Özlem Kaplan /İHA)

