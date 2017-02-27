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Torunu Trump'tan yardım istedi
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Torunu Trump'tan yardım istedi

Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu Mesut Uday Saddam Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazarak İran'ın zorla tuttuğu akrabalarının cenazeleri için yardım istedi.

Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu Mesut Uday Saddam Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazarak İran'ın zorla tuttuğu akrabalarının cenazeleri için yardım istedi.
ABD Başkanı Donald Trump'a mektup gönderen Mesut Uday Hüseyin, "Büyük babası idam edilmiş bir torun olarak sizden bir talebim var. İran Şii milislerinin zorla kaçırdığı ve İran'da tuttukları akrabalarımızın cenazeleri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de dedemin kardeşi Vatban İbrahim el-Hasan el-Tıkriti'dir. Bağdat'ta cezaevinde Vatban İbrahim el-Hasan'ı öldürdüler ve hanımına teslim ettiler ancak Şii milisler cenazeyi kaçırdılar hala ellerinde. İran yönetimi babam Uday Saddam Hüseyin'in, amcam Kusay Saddam Hüseyin'in, amcamın oğlu Mustafa Kusay Saddam Hüseyin'in ve dedemin bir diğer kardeşi Barzan İbrahim el-Hasan el-Tıkriti'nin cenazelerini hala zorla tutuyor ve bize vermiyor. İran'ın elinde olan şehitlerimizden biri Avad Hamid el-Bandar ve bir diğeri de Taha Yasin Ramazan'dır. İki yıl önce Şii milisler Tarık Aziz'in cenazesini havaalanında el koymuşlardı ancak uzun uğraşlar sonunda cenaze Bağdat Havaalanından Ürdün'e getirildi. Maalesef bugün İran, diğer cenazelerimizi zorla el koyuyor ve tüm uğraşlara rağmen bize vermiyor" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN SÖZÜ VARDI"
Mektubunda 2003 yılından beri suçsuz insanların Bağdat hükümetinin cezaevlerinde tutulduğunu savunan Mesut Uday Hüseyin, "Musul'da siviller terör örgütü Haşdi Şabi suç çetelerince işkence edilerek öldürülüyorlar. ABD bu konuda Şii milislerin sivilleri öldürmeyeceğine dair sözü vardı. Ancak koalisyon ittifakı hala sivilleri bombalıyor ve çok can kaybı var. İran, şehitlerimizin cenazelerini Obama yönetimi zamanında el koydu. Bu durum uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı bir durumdur. Sizin bu konuda hassasiyet göstereceğinizi umuyor ve terörizmin en büyük destekçisi İran'ın zorla tuttuğu cenazeleri ait oldukları yere iade etmeleri konusunda yardımlarınızı bekliyoruz" talebinde bulundu.

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