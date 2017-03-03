Torres'ten iyi haber

La Liga'da oynanan Deportivo La Coruna-Atletico Madrid maçında sakatlanan Fernando Torres'in, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

La Liga'da oynanan Deportivo La Coruna-Atletico Madrid maçında sakatlanan Fernando Torres'in, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

La Liga'da dün akşam oynanan Deportivo La Coruna - Atletico Madrid maçının 83. dakikasında kafasına darbe alan ve bilincini kaybederek hastaneye kaldırılan Fernando Torres, son durumunu sosyal medyadan paylaştı. Kendisi için endişelenen ve destek mesajı gönderen herkese teşekkür eden Atletico'lu oyuncu, "Sakatlığım sadece bir yaradan ibaret. Umarım çok yakın zamanda sahalara dönerim" dedi.

Dün gece oynanan maçın 83. dakikasında Bergantinos ile hava topuna çıkan Torres kafasına aldığı darbe ile yerde kalmıştı. Dili boğazına kaçan yıldız futbolcuya ilk müdahale takım arkadaşları tarafından yapılmış, ardından Torres ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

