Torres korkuttu

Atletico Madrid'in İspanyol golcüsü Fernando Torres, dün akşam oynanan Deportivo maçında rakibinin darbesiyle sert bir şekilde yere düşerek kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Atletico Madrid'in İspanyol golcüsü Fernando Torres, dün akşam oynanan Deportivo maçında rakibinin darbesiyle sert bir şekilde yere düşerek kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Atletice Madrid'in tecrübeli futbolcusu Fernando Torres, La Liga'nın 25. haftasında oynanan Deportivo-Atletico Madrid maçında çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Mücadelenin 85. dakikasında rakibinin darbesiyle yere düşen Torres, bir süre yerde hareketsiz kaldı. İspanyol futbolcuya ilk müdahaleyi takım arkadaşları yaparken, sahaya hemen sağlık ekipleri geldi. Kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılan futbolcunun ambulansta kendine geldiği, bilinci açık bir şekilde hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.