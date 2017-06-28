Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Ağaççamı köyünde düzenlenen tornet yarışları, renkli görüntülere sahne oldu.
Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Ağaççamı köyünde düzenlenen tornet yarışları, renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun bir ilginin gösterildiği yarışlara çocuklar ve gençler yapıp geliştirdikleri tornetlerle katıldı. Tornetler bir pilot ve bir de yardımcı pilottan oluştu. Yarış sırasında bir pilot aracın hız dengesini ayarlarken diğeri ise şoför olarak torneti kullandı. Kıran kırana geçen müsabakalarda hız sınırını aşarak bitiş noktasında durmakta güçlük çeken yarışmacıların yanı sıra bindikleri aracı ayakları ile itecek kadar yavaş gidenler de oldu. Tornet yarışlarına bu yıl erkeklerin yanı sıra bayanlar da katıldı. 2 kilometrelik parkurdan oluşan yarışlar sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Tornet yarışlarından sonra davul zurna eşliğinde geleneksel sinsin, elekçioğlu orta oyunu, yamaç paraşütü ve kelle oyunları da oynandı.
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