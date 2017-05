Torku, geleneksel ürünler arasına yenilerini de ekledi

Gıda sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Konya Şeker, Torku markasıyla tüketiciye sunduğu ürünlere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Gıda sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Konya Şeker, Torku markasıyla tüketiciye sunduğu ürünlere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bölge halkının ürettiği meyvelerin değerini artırmak ve çiftçiyi desteklemek amacıyla Torosların merkezine inşa edilen Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisinde artık şerbet ve limonata da üretiliyor.

Pekmez, tahin, lokum ve helva gibi geleneksel tatlarımızı tüketiciye Torku güvencesiyle sunan Konya Şeker, şimdi de naneli ve tarçınlı olmak üzere Yeşil ve Kırmızı adlarıyla iki çeşit şerbet ile limona üretimine de başladı. Torosların eteğine kurulan Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Entegre Tesislerinde doğal karışımlarla üretilen limonata ve şerbetlerde glikoz şurubu kullanılmıyor. İftar sofralarına da farklı bir lezzet katacak olan limonata ve şerbetler, "Geleneksel tatlarımız da doğal olarak bizden" sloganıyla hazırlanıyor. Yeşil Şerbet'te; portakal suyu, limon suyu, tarçın, karanfil, yeşil elma ve nane; Kırmızı Şerbet'te ise vişne suyu, kırmızı üzüm suyu, tarçın ve karanfil konsantreleri, limonatada da limon konsantresi kullanılıyor.

Tamamen doğal olması, ferahlık vermesi ve farklı aroması ile bir tat olan şerbeti, Türklerin Orta Asya'dan getirdiği biliniyor. Kaşgarlı Mahmud, Eflaki, Mevlana Celaleddin Rumi, Yusuf Has Hacib, Evliya Çelebi gibi ismi tarihimize altın harflerle yazılmış, mütefekkir, seyyah ve düşünürlerin eserlerinde, sarayların vazgeçilmez içeceği olarak geniş yer bulan şerbet, günümüzde de Türkiye'ye özgü bir tat olarak tanınıyor. Çok fazla çeşidi bulunan şerbette de her üründe olduğu gibi en önemli husus, güvenilir ellerden sunulması. Türkiye'nin en genç markası olmasına rağmen kısa sürede tüketicinin beğenisini ve güvenini kazanan Torku, şerbeti de yine çiftçi kuruluşu olmasının vermiş olduğu sorumlulukla doğal olarak üretiyor.



TÜRKİYE, YAZ MEVSİMİNDE TORKU LİMONATA İLE SERİNLEYECEK

Bir zamanlar susayınca ilk akla gelen içeceklerden limonata, birkaç yıl öncesine kadar tahtını farklı içeceklere kaptırmıştı. Son yıllarda tahtına yeniden kurulan limonata artık Torku güvencesiyle sunuluyor. Sıcak, nemli, bunaltıcı yaz günlerinde serinlemenin en lezzetli yollarından biri olan limonatanın ana malzemesi olan limon, ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden birisi. On dördüncü yüzyıldan beri yeme-içme kültürümüzün içinde yer alan limonata yaz aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden biri. Son yıllarda market raflarında şişelenmiş olarak da yer alan limonataya gittikçe artan bir rağbet var.

Çiftçinin daha çok üretmesini ve ürettiğinden daha çok kazanmasını hedefleyen Konya Şeker, bu kapsamda gıda sanayine yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. İç Anadolu Bölgesinde üretilen üzüm, elma gibi meyveleri değerlendirmek, bölgenin meyve üretim potansiyelini harekete geçirip çiftçinin gelirini arttırmak için Torosların merkezine kurulan Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi, 2016 yılında faaliyete geçmişti. Tesis, 106 bin metrekarelik açık ve 20 bin metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Entegre tesis mantığı ile dizayn edilen tesis, meyvecilikteki gelişime paralel olarak üretim kapasitesini ve nihai ürün ile ürün işleme çeşitliliğini arttıracak şekilde projelendirildi.

Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisinde, bölgedeki meyveler işlenerek, meyve suyu, sirke, pekmez limonata ve şerbet elde ediliyor. Tesiste üretilen mamul ürünler, katkısız ve birinci sınıf ürün halinde pazara arz ediliyor. Torku'nun doğal ve sağlıklı ürün yaklaşımına uygun üretim yapacak, kalite ve hijyen standartlarından taviz vermeyecek şekilde projelendirilen tesiste üretimine başlanan limonata ve şerbet çeşitleri geleneksel yöntemlerden farksız şekilde üretilip şişeleniyor.