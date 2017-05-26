Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Torku, geleneksel ürünler arasına yenilerini de ekledi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Torku, geleneksel ürünler arasına yenilerini de ekledi

Gıda sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Konya Şeker, Torku markasıyla tüketiciye sunduğu ürünlere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Gıda sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Konya Şeker, Torku markasıyla tüketiciye sunduğu ürünlere yenilerini eklemeye devam ediyor.
Bölge halkının ürettiği meyvelerin değerini artırmak ve çiftçiyi desteklemek amacıyla Torosların merkezine inşa edilen Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisinde artık şerbet ve limonata da üretiliyor.
Pekmez, tahin, lokum ve helva gibi geleneksel tatlarımızı tüketiciye Torku güvencesiyle sunan Konya Şeker, şimdi de naneli ve tarçınlı olmak üzere Yeşil ve Kırmızı adlarıyla iki çeşit şerbet ile limona üretimine de başladı. Torosların eteğine kurulan Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Entegre Tesislerinde doğal karışımlarla üretilen limonata ve şerbetlerde glikoz şurubu kullanılmıyor. İftar sofralarına da farklı bir lezzet katacak olan limonata ve şerbetler, "Geleneksel tatlarımız da doğal olarak bizden" sloganıyla hazırlanıyor. Yeşil Şerbet'te; portakal suyu, limon suyu, tarçın, karanfil, yeşil elma ve nane; Kırmızı Şerbet'te ise vişne suyu, kırmızı üzüm suyu, tarçın ve karanfil konsantreleri, limonatada da limon konsantresi kullanılıyor.
Tamamen doğal olması, ferahlık vermesi ve farklı aroması ile bir tat olan şerbeti, Türklerin Orta Asya'dan getirdiği biliniyor. Kaşgarlı Mahmud, Eflaki, Mevlana Celaleddin Rumi, Yusuf Has Hacib, Evliya Çelebi gibi ismi tarihimize altın harflerle yazılmış, mütefekkir, seyyah ve düşünürlerin eserlerinde, sarayların vazgeçilmez içeceği olarak geniş yer bulan şerbet, günümüzde de Türkiye'ye özgü bir tat olarak tanınıyor. Çok fazla çeşidi bulunan şerbette de her üründe olduğu gibi en önemli husus, güvenilir ellerden sunulması. Türkiye'nin en genç markası olmasına rağmen kısa sürede tüketicinin beğenisini ve güvenini kazanan Torku, şerbeti de yine çiftçi kuruluşu olmasının vermiş olduğu sorumlulukla doğal olarak üretiyor.

TÜRKİYE, YAZ MEVSİMİNDE TORKU LİMONATA İLE SERİNLEYECEK
Bir zamanlar susayınca ilk akla gelen içeceklerden limonata, birkaç yıl öncesine kadar tahtını farklı içeceklere kaptırmıştı. Son yıllarda tahtına yeniden kurulan limonata artık Torku güvencesiyle sunuluyor. Sıcak, nemli, bunaltıcı yaz günlerinde serinlemenin en lezzetli yollarından biri olan limonatanın ana malzemesi olan limon, ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden birisi. On dördüncü yüzyıldan beri yeme-içme kültürümüzün içinde yer alan limonata yaz aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden biri. Son yıllarda market raflarında şişelenmiş olarak da yer alan limonataya gittikçe artan bir rağbet var.
Çiftçinin daha çok üretmesini ve ürettiğinden daha çok kazanmasını hedefleyen Konya Şeker, bu kapsamda gıda sanayine yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. İç Anadolu Bölgesinde üretilen üzüm, elma gibi meyveleri değerlendirmek, bölgenin meyve üretim potansiyelini harekete geçirip çiftçinin gelirini arttırmak için Torosların merkezine kurulan Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi, 2016 yılında faaliyete geçmişti. Tesis, 106 bin metrekarelik açık ve 20 bin metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Entegre tesis mantığı ile dizayn edilen tesis, meyvecilikteki gelişime paralel olarak üretim kapasitesini ve nihai ürün ile ürün işleme çeşitliliğini arttıracak şekilde projelendirildi.
Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisinde, bölgedeki meyveler işlenerek, meyve suyu, sirke, pekmez limonata ve şerbet elde ediliyor. Tesiste üretilen mamul ürünler, katkısız ve birinci sınıf ürün halinde pazara arz ediliyor. Torku'nun doğal ve sağlıklı ürün yaklaşımına uygun üretim yapacak, kalite ve hijyen standartlarından taviz vermeyecek şekilde projelendirilen tesiste üretimine başlanan limonata ve şerbet çeşitleri geleneksel yöntemlerden farksız şekilde üretilip şişeleniyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tüm ilçe her hafta aynı anda dua ediyor
13 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Başkent şehidini uğurluyor
Avrupa Otomotiv Pazarı yüzde 4,4 büyüdü
'Cari açığın oluşum nedeni yüksek ithalat'
Batman'da PKK/KCK operasyonu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Merkel'den Türkiye'ye İncirlik resti!
Merkel'den Türkiye'ye İncirlik resti!
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tüm ilçe her hafta aynı anda dua ediyor
Tüm ilçe her hafta aynı anda dua ediyor
13 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
13 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Başkent şehidini uğurluyor
Başkent şehidini uğurluyor
Avrupa Otomotiv Pazarı yüzde 4,4 büyüdü
Avrupa Otomotiv Pazarı yüzde 4,4 büyüdü
'Cari açığın oluşum nedeni yüksek ithalat'
'Cari açığın oluşum nedeni yüksek ithalat'
Batman'da PKK/KCK operasyonu
Batman'da PKK/KCK operasyonu
Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Spor Toto Süper Lig Kupası görücüye çıktı
Spor Toto Süper Lig Kupası görücüye çıktı
'15 Temmuz'un arkasında FETÖ olduğu kesinleşti'
'15 Temmuz'un arkasında FETÖ olduğu kesinleşti'
TZOB Ramazan öncesi üretici ve market fiyatlarını açıkladı
TZOB Ramazan öncesi üretici ve market fiyatlarını açıkladı
Rossi kaza geçirdi
Rossi kaza geçirdi
G7 liderleri aile fotoğrafı çektirdi
G7 liderleri aile fotoğrafı çektirdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English