Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Hakkari Çukurca'da teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Hakkari Çukurca'da teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan 33 yaşındaki Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı top arabasına konularak bir süre taşındı.

Şehit Yüzbaşı Üçöz, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

(Selçuk Böke/İHA)