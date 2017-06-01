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Törene bakanlar ve genelkurmay başkanı da katıldı
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Törene bakanlar ve genelkurmay başkanı da katıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerden 7'sinin naaşı toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Törene bakanlar ve genelkurmay başkanı da katıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerden 7'sinin naaşı toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Törene bakanlar ve genelkurmay başkanı da katıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde bulunan 48. Hudut Tugay Komutanlığı'ndan dün akşam saatlerinde askeri birlikleri denetlemek için kalkan helikopterle kalkışından 3 dakika sonra irtibat kesilmişti. Bunun üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatan güvenlik güçleri kısa süre içeresinde helikopterin enkazına ulaşmıştı. Yapılan incelemede helikopterde bulunan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile Albay Oğuzhan Küçükdemir, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, Pilot Üsteğmen Aldülmüttalip Kesikbaş, Başçavuş Mehmet Erdoğan, Teknik Başçavuş Fevzi Kıral, Uzman Çavuş Zeki Koç ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal isimli askerlerin şehit olduğu belirlenmişti. Şehitlerin naaşları olay yerinden alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve otopsi işlemleri başlatılmıştı. Kimlikleri belirlenen şehitlerden Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı Nuri Şener, Pilot Yüzbaşı Serhan Sığnak, Başçavuş Mehmet Erdoğan ve Uzman Çavuş Zeki Koç için uğurlama töreni düzenlendi.

BAKANLAR TÖRENE KATILDI
Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, il protokolu, askeri erkan, çok sayıda vatandaş ve şehit yakınları katıldı. Tören şehitlerin naaşının ambulanslarla alana getirilip, katafalka konulmasıyla başladı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunduğu tören duaların ardından sona erdi. Daha sonra şehitlerin naaşları askerler tarafından omuzlanarak her biri ayrı bir helikoptere konulup, memleketlerine uğurlanmak üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
Şehit Albay Gökhan Peker'in cenazesi İstanbul, Yarbay Songül Yakut'un cenazesi Malatya, Binbaşı Koray Onay'ın cenazesi Çanakkale, Yüzbaşı Nuri Şener'in cenazesi Ordu, Pilot Yüzbaşı Serhan Sığnak'ın cenazesi Osmaniye, Başçavuş Mehmet Erdoğan'ın cenazesi Kayseri ve Uzman Çavuş Zeki Koç'un cenazesi Osmaniye'ye gönderildi.

"ANLATACAK BİR ŞEY YOK, HER ŞEY ORTADA"
Öte yandan, cenaze töreninin ardından gazetecilerin mikrofon uzatarak olay ile ilgili bilgi almak istediği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Anlatacak bir şey yok, her şey ortada" diyerek törene katılan askerleri selamladıktan sonra alandan ayrıldı.
(Serdar Gükçe - Melih Yiğit - Mehmet Pişkin - Emrah Kızıl /İHA)

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