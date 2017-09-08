08.09.2017 22:02 Torbalı Devlet Hastanesinin açılışını yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, 70 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen Torbalı Devlet Hastanesi'ni hizmete açtı. Başbakan Binali Yıldırım, 70 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen Torbalı Devlet Hastanesi'ni hizmete açtı.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in kurtuluşunun 95. yılı kutlamalarına katılmak üzere İzmir'e geldi. İlk olarak İzmir'in Selçuk ilçesinde toplu açılış programına katılan Başbakan Yıldırım, ardından İzmir'in Torbalı ilçesine gelerek Torbalı Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bir konuşma yaptı. Sağlıkta 2003 yılından bu yana bir devrim yapıldığını söyleyen Bakan Demircan, "Sağlık daha önceden bir kaos içerisindeydi. SSK hastaneleri büyük perişanlık. Bir taraftan kurumların hastaneleri, bir başı boşluk hüküm sürüyordu. Genel sağlık sigortası yok, Bağ-kur ayrı, SSK ayrı, Emekli Sandığı ayrı bir taraftan, sosyal güvencesi olmayan büyük bir kitle... AK Parti sağlık alanında adım adım çok büyük bir mesafe kat etti. Sağlıkta dönüşüm tamamlandı. Diğer alanlarda olduğu gibi Türkiye gelişmesini sürdürecek. Bölgesinde büyük ve güçlü Türkiye olacak. Sağlıkta gelişim ve kalitenin arttırılması dönemi başlamıştır. 7 yıldızlı oteller mesafesinde hizmetlerin kalitesi yükselecek" dedi.



26 ŞEHİR HASTANESİ YOLDA

Başbakan Yıldırım, sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "2002'de Türkiye'de ambulans sayısı sadece 618 ambulans. Bütün Türkiye'de. Şimdi 5 bin ambulans var. Sağlığın önemini AK Parti bilir. Otel konforunda hastanelerimiz yapılıyor. 4 tane şehir hastanemiz bitti daha 26 tane şehir hastanesi olacak. Oteli, lokantası adeta bir külliye. Hangi derdiniz varsa hepsini halledip çıkıyorsunuz" dedi.



"İLAÇ TIBBİ MALZEME TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK"

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında bütün sağlık kuruluşlarını tek çatıda topladıklarını ifade eden Yıldırım, "Sağlıkta dönüşüm programıyla bütün hastaneleri bir araya topladık. 37 milyon sigortalının hastanelerden hizmet almasına imkan sağladık. Her hangi bir yavrumuz gözlerini dünyaya açtı, 18 yaşına kadar devletin sağlık güvencesi altında. Bütün hastanelerimizde hasta hakları birimleri koyduk. Hastanede yatan hastalar için ilaç tıbbi malzeme tamamen ücretsiz olacak. İlaç geciktiği her aşamada ilaç takip sistemi kurduk. Yolsuzluğu, sahteciliği ortadan kaldırdık. Yatağa bağımlı hastalarımız bakımlarını evde ev ortamında yapılması, hastanede kalma süresinin azaltılması amacıyla evde sağlık uygulamasına başladık. Acil yoğun bakım gibi ağır hastalıkların tedavisi parasız en iyi şekilde yapılacak. Türkiye'de başlayan büyük sağlık değişim ve dönüşümden İzmir de payını alıyor" diye konuştu.



"2006'DAN BERİ 870 TRİLYON HARCADIK"

Son 15 yıl içerisinde 103 tane sağlık tesisi yaptıklarını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Bu kapsamda 2006'dan beri ödediğimiz para 870 trilyon. İnşaatı devam eden hastaneler buna dahil değil. 250 yatak var 150 yatak faal. 100 yatak daha gelecek. buraya gelirken belediye başkanımız milletvekilimiz dedi ki burada doktor eksik hemşire eksik personel eksik' buranın doktor ihtiyacını karşılayacağız. Sağlık personeli ihtiyacını takviye edeceğiz. Şu hastanede 44 poliklinik var. Öyle eskisi gibi bir odada 5-6-10 tane hasta yok. En fazla iki yatak. Bazıları tek yatak. Refakatçi yatağı da var. Acil servis 23 yatak. Yeni doğan Yoğun bakım sayısı 38 hastaneye bugüne kadar 70 milyon lira para harcandı. Bugün AK Parti Türkiye'de ilçelere bile tam teşekküllü hastane kuruyor. İllerimiz artık dev şehir hastanelerimizle buluşuyor. Sağlıkta sessiz devrim işte budur. Vatandaş devletin ayağına gitmiyor. Hizmet ayağınıza geliyor. İlk günkü heyecanla İzmir'e hizmet getirmeye devam edeceğiz" dedi.



TOKİ BAŞLADI

Torbalı'da TOKİ'nin başladığını dile getiren Başbakan Binali Yıldırım, "350 konut yapıldı. Torbalı'yı bölünmüş yollarla etrafa bağladık. Buradan Bayındır'a, Kiraz'a, Selçuk'a, Aydın'a İzmir'e, Torbalı'dan Selçuk'a bölünmüş yolları yaptık. İZBAN'ı önce Torbalı'ya getirdik. Buradan Selçuk'a da götürdük. İZBAN'dan trenle 22 dakika buraya geldik" dedi.

Törene Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınlar, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Aykut Yeniçağ - Atakan Şen / İHA)

