28.12.2016 11:47 Torbalı'da vatandaşları canından bezdiren hırsızlar yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesine bir iş yerinden 10 bin TL nakit parayı çalan ve daha önce çok sayıda hırsızlık olayına karışan 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. İzmir'in Torbalı ilçesine bir iş yerinden 10 bin TL nakit parayı çalan ve daha önce çok sayıda hırsızlık olayına karışan 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.



Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayının faillerini bulmak için bir çalışma başlatan jandarma ekipleri hırsızların peşine düştü. İki haftadır karıştıkları hırsızlık olaylarında vatandaşları canından bezdiren ve 3 kişi olduğu tespit edilen şahıslar, güvenlik kameralarına takıldı. A.Y., M.A.K. ve C.Y., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişinin daha önce bir iş yerinden 10 bin TL çalan hırsızlar olduğu da tespit edildi. İfadeleri alındıktan sonra Torbalı Devlet Hastanesine getirilip sağlık kontrolünden geçen şahıslar, daha sonra Torbalı Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

