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Torbacılara şok baskın
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Torbacılara şok baskın

Adana'da polis ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik şok baskın yaparken, zanlıları havaya ateş açarak yakaladı.

Adana'da polis ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik şok baskın yaparken, zanlıları havaya ateş açarak yakaladı.
Adana Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen zanlılara yönelik şok baskınlar düzenledi. Torbacılar tam satış yaparken polis baskın yapınca kaçmaya çalıştı ancak polis havaya ateş ederek zanlıları tek tek yakaladı.
Polisin sokaklarda yaptığı torbacı operasyonlarında 32 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 375 gram eroin, bin 172 uyuşturucu hap, 2 gram kokain, bin 200 kök Hint keneviri, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi. Bu operasyonlarda toplam 25 zanlı yakalanırken, bunlardan 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bu arada, adliyeye sevk edilen zanlılardan birisinin "Açız o nedenle bu işi yaptık, iş yok iş" diye bağırması dikkat çekti.
(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)

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